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फैक्ट चेक: बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ के लिए अनंत सिंह ने ईरान से मंगाए घोड़े? ये है इस वीडियो की कहानी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ के लिए ईरान से घोड़े लाए गए हैं. आजतक फैक्ट चेक की पड़ताल में यह दावा गलत निकला. वीडियो का मोकामा या शादी से कोई संबंध नहीं मिला.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए ईरान से ये घोड़े लाए गए हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो भारत का नहीं है. अनंत सिंह के पीआरओ केशव सिंह ने आजतक को बताया कि शादी में ईरान से घोड़े लाए जाने की कोई योजना नहीं है.   

सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ईरान से घोड़े लाए गए हैं.

बिहार के बाहुबली नेता अनंत की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को है. खबरों के मुताबिक, इस शादी में लाखों मेहमानों के आने की उम्मीद है. इस आयोजन में घोड़ों की रेस भी होगी जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के घोड़े और घुड़सवार शामिल होंगे. इस प्रतियोगिता के विजेता को इनाम में थार कार दी जाएगी.  

 

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इस रेस को लेकर बने जबरदस्त कौतूहल के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग दो काले घोड़ों को एक छोटे ट्रक से निकालते हुए दिख रहे हैं.

 

'न्यूज हाट' नाम के एक फेसबुक पेज ने  इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "ईरानी घोड़ा पहुंचा मोकामा विधायक अनंत सिंह के गांव घुड़दौड़ में लेंगे भाग". कुछ पत्रकार भी इसे शेयर करते हुए कह रहे हैं कि ये घोड़े ईरान से विशेष तौर पर अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए लाए गए हैं.

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Fact Check

 

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो भारत का है और न ही इसका अनंत सिंह की बेटी की शादी से कुछ लेना-देना है.  

 

भाषा और नंबर प्लेट से मिला सुराग

 

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें 'Joker cai' नाम के एक फेसबुक पेज पर  मिला. यहां इसे 5 नवंबर, 2026 को पोस्ट किया गया था. वीडियो में दिख रहे लोग किसी विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं. गूगल के टूल जेमिनी नोटबुक के अनुसार, ये भाषा रोमैनियन है. ये भाषा मुख्य रूप से रोमानिया और मॉलडोवा में बोली जाती है. ये दोनों ही यूरोपीय देश हैं.

 

वीडियो में एक कार की नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा दिख रहा है. इस पर लिखा है- 'CL 19 L'. इस तरह के  लाइसेंस प्लेट नंबर  रोमानिया की 'Călăraşi County' में होते हैं.  

 

जिस छोटे ट्रक से घोड़ों को बाहर निकाला जा रहा है, उस पर "ACHTUNG PFERDE" लिखा है. ये जर्मन भाषा के शब्द हैं, जिनका मतलब होता है, "सावधान घोड़े". कीवर्ड सर्च करने पर हमें एक जर्मन वेबसाइट पर वायरल वीडियो वाले ट्रक से मिलती-जुलती तस्वीरें मिल गईं.

 

Fact Check

 

 

किसने पोस्ट किया है ये वीडियो?  

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ये वीडियो 'Joker cai' नाम के जिस फेसबुक पेज ने पोस्ट किया था, उसके बायो सेक्शन में लोकेशन रोमानिया की 'Suceava County' लिखी है. इस पेज पर घोड़ों के और भी कई वीडियो मौजूद हैं. इस पेज पर '@joker-1000' नाम के एक यूट्यूब अकाउंट के लिंक शेयर किए गए हैं. ये दोनों अकाउंट Sebi Dascălu नाम के शख्स के हैं, जो रोमानिया का एक कंटेंट क्रिएटर है और घोड़ों से संबंधित वीडियो शेयर करता रहता है.

 

हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वीडियो रोमानिया या किसी अन्य यूरोपीय देश का हो सकता है. इस बारे में और जानकारी पाने के लिए हमने Sebi से संपर्क किया है. अगर उनका जवाब आता है तो उसे स्टोरी में अपडेट किया जाएगा.

 

अनंत सिंह के पीआरओ ने क्या बताया?

 

अनंत सिंह के पीआरओ केशव सिंह ने आजतक को बताया कि मोकामा विधायक की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ में ईरान से घोड़े लाए जाने की खबर पूरी तरह गलत है, ऐसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने ये भी बताया कि उनसे दुबई के कुछ लोगों ने जरूर संपर्क किया है और कहा है कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं.  

इस तरह हमारी पड़ताल में ये बात साबित हो जाती है कि अनंत सिंह की बेटी की शादी में ईरान से घोड़े लाए जाने की खबर पूरी तरह गलत है.  

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सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
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