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'माफी नहीं मांगेंगी करीना कपूर', कुरान पेंडेंट विवाद पर हिंदू समिति ने किया बचाव, बंटा मुस्लिम समाज

करीना कपूर के कुरान की आयत वाले शाही लॉकेट पर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस नेता ने कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की, तो हिंदू उत्सव समिति ने एक्ट्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है.

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करीना को माफी मांगने की जरूरत नहीं! (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)
करीना को माफी मांगने की जरूरत नहीं! (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)

करीना कपूर खान के एक पुराने शाही लॉकेट ने सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि अब मामला कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है. दरअसल, करीना ने दिवाली के मौके पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें वह हरे रंग का बड़ा सा पन्ने वाला लॉकेट पहने नजर आईं. इस लॉकेट पर कुरान की एक आयत लिखी थी. इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने एक्ट्रेस को कानूनी नोटिस भेज दिया. लेकिन अब इस पूरे विवाद में हिंदू उत्सव समिति ने करीना का खुलकर समर्थन किया है.

करीना के सपोर्ट में हिंदू समिति

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने साफ कहा है कि करीना को किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि लॉकेट गले में पहनने के लिए होता है और अगर उस पर कुरान की आयत लिखी है, तो करीना उसे किसी ऐसी जगह नहीं पहनेंगी, जिसे अपमानजनक माना जाए. तिवारी ने यह भी कहा कि करीना भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू हैं, इसलिए अपनी सास के परिवार से जुड़ी विरासत के गहने पहनना उनके लिए स्वाभाविक बात है.

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इतना ही नहीं, हिंदू उत्सव समिति के साथ संस्कृति बचाओ मंच ने भी करीना के समर्थन में आवाज उठाई है. यानी जिस लॉकेट को लेकर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एक्ट्रेस के पक्ष में भी लोग सामने आने लगे हैं. इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस को और तेज कर दिया है.

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब करीना की दिवाली वाली तस्वीरें सामने आईं. सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया था कि करीना ने करीब 200 साल पुराना पन्ने वाला लॉकेट पहना है, जो भोपाल के पूर्व शाही परिवार की विरासत से जुड़ा हुआ है. इस लॉकेट पर कुरान की आयत होने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कानूनी नोटिस भेज दिया.

अब्बास हफीज का कहना है कि उन्हें करीना के गहना पहनने पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि सवाल उस तरीके को लेकर है, जिसमें धार्मिक आयत को सोशल मीडिया पर दिखाया गया. उनका दावा है कि इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने तस्वीरें और संबंधित पोस्ट हटाने, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरह धार्मिक आयत प्रदर्शित न करने का आश्वासन देने की मांग की है.

हफीज के वकील मोहम्मद जफर ने भी कहा कि लॉकेट पर पवित्र कुरान की आयत लिखी है और इस्लाम में धार्मिक ग्रंथ को छूने या पढ़ने से पहले पाक-साफ रहने से जुड़ी परंपराएं हैं. हालांकि, हफीज ने यह भी साफ किया कि कानूनी नोटिस भेजना उनका निजी फैसला है और इसका कांग्रेस पार्टी या उसकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है.

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फिलहाल करीना कपूर या उनकी टीम की ओर से कानूनी नोटिस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. एक तरफ हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच उनके समर्थन में खड़े हैं, तो दूसरी तरफ नोटिस भेजने वाले अब्बास हफीज ने तस्वीरें हटाने और माफी की मांग की है. अब देखना होगा कि करीना इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ती हैं या यह शाही लॉकेट आने वाले दिनों में भी सुर्खियों में बना रहता है.

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