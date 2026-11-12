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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मौत बनकर आई तेज रफ्तार कार, स्टेपनी बदल रहे तीन लोगों को कुचला, सभी की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अलवर के पास एक छोटी सी परेशानी तीन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई. गाड़ी पंचर होने के बाद स्टेपनी बदली जा रही थी, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने एनएचएआई की पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी. इसके बाद तीन लोगों को कुचल दिया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो गई.

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अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. गुर्जर खोर्रा की पुलिया के पास चैनल नंबर 112/600 पर एक गाड़ी पंचर हो गई थी. उसका चालक सड़क किनारे स्टेपनी बदल रहा था. इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने एनएचएआई की पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मार दी और वहां मौजूद तीन लोगों को कुचल दिया.

हादसा इतना भीषण था कि तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर एनएचएआई की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सीएचसी बड़ौदामेव ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: गुजरात में अलवर के ट्रक चालक की संदिग्ध मौत, नाले में मिला शव, साथी पर हत्या का शक

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मृतकों की पहचान एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारी जगमोहन (25), दिल्ली निवासी मनीषा गुप्ता (26) और गाड़ी चालक आदिल के रूप में हुई है. जगमोहन अलवर के बड़ौदामेव क्षेत्र के सीतल गांव का रहने वाला था, जबकि मनीषा गुप्ता त्रिलोकपुरी, दिल्ली की निवासी थीं. इस हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

पंचर गाड़ी की स्टेपनी बदलते समय पीछे से आई तेज रफ्तार कार

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पुलिस के मुताबिक, मनीषा गुप्ता की गाड़ी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पंचर हो गई थी. इसके बाद चालक आदिल पुत्र आजाद सड़क किनारे वाहन की स्टेपनी बदलने लगा. मामले की जानकारी मिलने पर एक्सप्रेस-वे की पेट्रोलिंग टीम भी मदद के लिए मौके पर पहुंची थी.

इसी दौरान एनएचएआई कर्मचारी जगमोहन पुत्र खेमचंद अपनी कैंपर गाड़ी के पास खड़े होकर रिपोर्ट तैयार कर रहा था. तभी दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने पहले सड़क किनारे खड़ी पेट्रोलिंग टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद बेकाबू वाहन ने वहां मौजूद तीनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारियों के मुताबिक, उस समय पंचर गाड़ी में स्टेपनी लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका था. अंतिम बोल्ट कसा जा रहा था, तभी पीछे से आई कार ने यह भीषण हादसा कर दिया.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों ने तोड़ा दम

हादसे की सूचना मिलते ही एनएचएआई की एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची. तीनों घायलों को बिना देरी किए सीएचसी बड़ौदामेव ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों में पेट्रोलिंग टीम का कर्मचारी और पंचर हुई गाड़ी में सवार महिला व उसका चालक शामिल थे.

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पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं. मृतकों के परिजन अलवर पहुंच गए थे.

FIR दर्ज, CCTV फुटेज से हादसे की जांच

पुलिस के अनुसार, मृतकों के परिजनों ने इस मामले में लिखित शिकायत दी है. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. हादसे की असल वजह और तेज रफ्तार वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

जांच के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टक्कर मारने वाली कार किस गति से आ रही थी और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुआ यह हादसा एक बार फिर सड़क किनारे वाहन खराब होने पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े करता है. स्टेपनी बदलने जैसे सामान्य काम के दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं.

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