'तुम्हारी मां मर गई, न्यू मम्मी ले आएंगे...', पत्नी को मारकर बच्चों से बोला पिता, 10 साल की बेटी बिलखती हुई बोली- पापा को जेल भेजो

बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति ने अपनी दोनों बेटियों के साथ थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी की पहचान रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी दशरथ मंडल के रूप में हुई है. उस पर अपनी पत्नी पूजा देवी की चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप है.

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इस घटना की चश्मदीद 10 साल की बेटी श्रीनिका ने जो आपबीती सुनाई, उसने लोगों को झकझोर दिया. बच्ची ने अपने पिता के लिए कड़ी सजा की मांग की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बेटी ने बताया- पिता ने मां को बांधकर चाकू से वार किए

श्रीनिका के मुताबिक, रात में वह अपनी छोटी बहन इशिका के साथ सो रही थी. इसी दौरान पिता ने मां को बिस्तर से नीचे उतारा और दुपट्टे से बांध दिया. इसके बाद उनके शरीर पर चाकू से दो बार वार किया.

मां की चीख सुनकर श्रीनिका की नींद खुली. उसने देखा कि मां जमीन पर पड़ी थीं और कुछ बोल नहीं रही थीं. बच्ची ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाली आंटी को बुलाने जा रही थी, लेकिन पिता ने उसे रोक दिया.

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इसके बाद पिता ने उससे कहा, 'तुम्हारी मां मर गई है, अब दूसरी न्यू मम्मी ले आएंगे.' इस पर श्रीनिका ने जवाब दिया कि मां तो मां होती है. उनकी जगह कोई दूसरी नहीं ले सकता.

पत्नी के साथ रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी.(Photo:ITG)

मां की हत्या के बाद दोनों बेटियों को लेकर थाने पहुंचा पिता

बेटी के मुताबिक, घटना से पहले रात में माता-पिता के बीच विवाद हुआ था. मां की हत्या के बाद पिता ने उनके शरीर पर चादर डाल दी. इसके बाद उसने दोनों बेटियों को नहलाया और उन्हें साथ लेकर जमालपुर थाने पहुंच गया. वहां उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

मां को खोने के बाद श्रीनिका ने अपने पिता के लिए सख्त सजा की मांग की है. घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में शोक और आक्रोश है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चाकू बरामद

मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि देर रात जमालपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस ने आरोपी दशरथ मंडल को गिरफ्तार कर लिया है. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद

एसपी के मुताबिक, दशरथ मंडल और पूजा देवी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीच में दशरथ घर से गायब हो गया था. इस संबंध में उसकी पत्नी ने थाने में शिकायत भी की थी. कुछ दिन बाद वह वापस आ गया था. इसके बाद भी दोनों के बीच झगड़े की सूचनाएं मिली थीं.

पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. एसपी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

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