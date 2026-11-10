Mumbai Famous Sev Mithai: भाई दूज पर घर में बनाएं मुंबई की फेमस सेव मिठाई, खाते ही खुश हो जाएगा भाई, नोट करें रेसिपी

Mumbai Famous Sev Mithai Recipe: मुंबई के स्ट्रीट फूड के चर्चे तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इस बार आप घर पर वहां की फेमस मिठाई का लुफ्त उठा सकते हैं. सेव से बनने वाली मुंबई की खास मिठाई को आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं और उसे खाने के बाद आप भी इस मिठाई के फैन हो जाएंगे. भाई दूज पर इस बार अपने भाई को अपने हाथ से बनी खास सेव मिठाई, जिसे 'सिंघर जी मिठाई' या 'सेव बर्फी' के नाम से भी जाना जाता है.

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यह एक पारंपरिक सिंधी मिठाई है,जो पूरे मुंबई में काफी पॉपुलर है. बिना नमक वाले कुरकुरे बेसन के सेव, भरपूर खोया और फ्लेवर चीनी की चाशनी के साथ इस मिठाई को बनाया जाता है. आइए इसे घर पर बनाने की सिंपल रेसिपी जानते हैं.

सेव मिठाई के लिए इंग्रेडिएंट्स

अनसाल्टेड सेव: 250 ग्राम (मोटी या मध्यम कतरा)

खोया/मावा: 250 ग्राम (क्रम्प्ड किया हुआ)

चीनी: 200 से 250 ग्राम

फुल क्रीम दूध: 1 कप (250 मिली)

पानी: ½ कप

घी: 2 बड़े चम्मच

इलायची पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गुलाब जल या गुलाब/केवड़ा एसेंस: ½ छोटा चम्मच

केसर: 8-10 धागे (1 बड़ा चम्मच गर्म दूध में भिगोए हुए)

कटे हुए बादाम

बारीक कटे हुए पिस्ता

चांदी का वर्क

सेव मिठाई का आसान तरीका

1. चीनी की चाशनी तैयार करें

सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में पानी और चीनी डालें. मिडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को पूरी तरह घोल लें. इसे तब तक पकाएं जब तक चाशनी हल्की गाढ़ी और एक तार की न हो जाए.

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2. खोया और दूध मिलाएं

अब गैस धीमी कर दें और चाशनी में कुटा हुआ खोया डालें. लगातार चलाते हुए खोया अच्छी तरह पिघला लें. इसके बाद फुल क्रीम दूध डालकर मिश्रण को गाढ़ा और मलाईदार होने तक पकाएं. इसमें इलायची पाउडर, गुलाब एसेंस और केसर वाला दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें.

3. सेव डालकर पकाएं

अब मिश्रण में बिना नमक वाले सेव डालें. इन्हें हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि सेव के रेशे टूटें नहीं. पैन को ढककर बहुत धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं, जिससे सेव दूध और खोया का मिश्रण अच्छी तरह सोख लें. अब किनारों पर 2 बड़े चम्मच घी डालें. गैस बंद करके मिठाई को ढककर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें.

4. बर्फी को जमाएं और गार्निश करें

एक थाली या बेकिंग ट्रे में घी लगाकर पार्चमेंट पेपर बिछा दें. तैयार मिश्रण को इसमें निकालकर चम्मच या स्पैटुला से अच्छी तरह फैला दें. ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर हल्के हाथों से दबाएं.

चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं. अब इसे कमरे के तापमान पर पूरी तरह ठंडा होने दें. जमने के बाद मनचाहे चौकोर या डायमंड आकार में काटकर सर्व करें.



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