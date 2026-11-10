देहरादून में दीपावली पर खूनी खेल! दो दिन में 3 हत्याएं, कहीं बेटे ने पिता को मारा तो कहीं दीवार के विवाद में भांजे की हत्या

दीपावली के त्योहार के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तीन अलग-अलग घटनाओं ने सनसनी फैला दी. महज दो दिनों के भीतर राजपुर, रायपुर और डालनवाला थाना क्षेत्रों में तीन लोगों की जान चली गई. इन घटनाओं में पारिवारिक और आपसी विवाद हिंसा में बदल गए. कहीं नशे के लिए रुपये मांगने पर बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया, तो कहीं दीवार को लेकर हुए विवाद में भांजे की जान चली गई. वहीं, दीपावली मनाने दोस्त के घर गए 15 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

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बेटे ने पिता को मार डाला

पहली घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सहस्रधारा रोड स्थित चलांग कुल्हान की है. यहां सोमवार, 9 नवंबर की शाम करीब 7:15 बजे नितिन राणा (35) ने अपने पिता मदन राणा (62) पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, नितिन नशे का आदी है और घटना से पहले वह अपने भांजे ऋषभ रावत से नशे के लिए रुपये मांग रहा था. ऋषभ ने रुपये देने से इनकार कर दिया तो नितिन ने उस पर दरांती से हमला करने की कोशिश की. हालांकि, ऋषभ किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा.

इसी दौरान मदन राणा बेटे को रोकने और बीच-बचाव करने के लिए पहुंचे. आरोप है कि इससे नाराज होकर नितिन ने अपने पिता पर चाकू से कई वार कर दिए. हमले में मदन राणा गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए.

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अधोईवाला में दीवार के विवाद ने लिया खूनी रूप

दूसरी घटना रायपुर थाना क्षेत्र के तरला अधोईवाला की है. यहां सोमवार शाम दीवार के निर्माण और उसे हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एसपी ग्रामीण जया बलूनी के मुताबिक, इस दौरान नितिन कुमार और उसके बेटे रोहित कुमार पर 26 वर्षीय गौरव बागड़ी पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है. हमले में गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल गौरव को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, गौरव आरोपियों का भांजा था. इस घटना में कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं. मृतक के भाई करण कुमार की शिकायत पर रायपुर थाने में मुकदमा संख्या 467/2026 दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पार्टी के बाद 15 साल के अर्श की मौत

तीसरी घटना डालनवाला थाना क्षेत्र की है. यहां 15 वर्षीय अर्श अंसारी की मौत के मामले में उसके पिता नदीम अंसारी ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, 8 नवंबर को अर्श अपने दोस्त श्रेयस ममगाईं के बुलाने पर दीपावली मनाने नेहरू कॉलोनी स्थित उसके घर गया था. रात में जब पिता ने फोन कर अर्श के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वह सुबह घर लौट आएगा.

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अगले दिन परिजनों को सूचना मिली कि अर्श की मौत हो गई है और उसका शव मोर्चरी में रखा हुआ है. पिता नदीम अंसारी का आरोप है कि बेटे के शव पर चोट के निशान और चाकू से वार किए जाने के निशान मौजूद थे. उन्होंने श्रेयस और उसके दोस्तों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की. पिता की तहरीर के आधार पर डालनवाला पुलिस ने मुकदमा संख्या 189/2026 दर्ज किया है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.

तीनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अलग-अलग पहलुओं से जांच की जा रही है.

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