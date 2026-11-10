'एक साल की जुदाई के बाद, राजीव और मैं अकेले थे...', सोनिया की पहली भारत यात्रा, बच्चन अंकल का घर और यादें

"मैं बहुत थकी हुई थी और चकित सी बैठी थी, लेकिन उसे (राजीव को) देखते ही मेरा सारा डर और थकान गायब हो गई; मैं खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई. हवाई अड्डे की इमारत एक हैंगर जैसी थी, जहां रोशनी बहुत कम थी. यह रोम के शानदार और आधुनिक हवाई अड्डे से बिल्कुल अलग थी; यहां तक कि टोरिनो का छोटा हवाई अड्डा भी इसके मुकाबले काफी बड़ा और रोशन था. हम घने अंधेरे में एक संकरी सड़क से होते हुए 13, विलिंगडन क्रिसेंट पहुंचे, जो अमित के माता-पिता का घर था. वहां मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी रहती थीं, जिनके साथ मेरा ठहरना का तय हुआ था."

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ये सोनिया गांधी की पहली भारत यात्रा की कहानी है. जब सोनिया इटली छोड़ राजीव गांधी से विवाह करने पहली बार भारत आई थीं.

सोनिया ने वर्षों पुराने अपने अनुभव को अपनी ऑटो बायोग्राफी Belonging: A Journey of Love में विस्तार से बताया है. ये किताब 10 नवंबर 2026 को पुस्तक प्रेमियों के पास आई है.

वो 13 जनवरी 1968 की सुबह थी. समय था 5.15 बजे. एयरपोर्ट सोनिया को रिसीव करने के लिए खुद राजीव गांधी थे. इसके अलावा उनके छोटे भाई संजय गांधी और दोस्त अमिताभ बच्चन भी वहां मौजूद थे. अमिताभ आगे चलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बने.

सोनिया ने अपनी किताब में बच्चन फैमिली को गांधी का पारिवारिक दोस्त बताया है, जिनके तार इलाहाबाद से ही जुड़े थे.

प्यारी मुस्कान के साथ मिसेज बच्चन का स्वागत

सोनिया लिखती हैं, "जैकेट और पैंट पहने, सिर पर फ्रेंच-स्टाइल का स्कार्फ ओढ़े, छोटी-सी कद-काठी वालीं मिसेज बच्चन ने बरामदे में बहुत प्यारी मुस्कान और गर्मजोशी भरी गले-मिलन के साथ मेरा स्वागत किया. मुझे तुरंत ही राहत और तसल्ली महसूस हुई. वे मेरे लिए एक मां जैसी बन गईं, हमेशा मेरी मदद करने, मुझे सिखाने और सलाह देने के लिए तैयार रहने वालीं."

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एक साल की जुदाई के बाद राजीव और मैं...

"जल्द ही मुझे घर के दाईं ओर, उनके कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में ले जाया गया. आखिरकार एक साल की जुदाई के बाद, राजीव और मैं अकेले थे... एक साल पहले उन्होंने मेरे घर के बारे में कहा था कि यह कितना सिंपल और रोशन है, और यहां का आधुनिक फर्नीचर कितनी खूबसूरती से सजाया गया है. उन्होंने मेरी नई जगह को भी बहुत आरामदायक और सुखद बनाने की कोशिश की थी. बिस्तर के पीछे वाली दीवार पर पिकासो के 'ब्लू पीरियड' की एक पेंटिंग लगी थी. बिल्कुल वैसी ही, जैसी उनके कैम्ब्रिज वाले कमरे में हुआ करती थी. बेड के पास वाली मेज पर खुशबूदार गुलाबों से भरा एक फूलदान रखा था, और एक रंग-बिरंगे कालीन पर मोरक्को की कढ़ाई वाला चमड़े का एक 'पफ' रखा था." सोनिया अपने उस कमरे के बारे में विस्तार से बताती हैं.

हालांकि, उस साधारण से बाथरूम का रूप बेहतर बनाने की कोशिश में, राजीव ने फर्श के एक हिस्से को नीले-हरे रंग के एक झबरा (shaggy) कालीन से ढक दिया, जिसे वह अपनी मां के घर में रखे एक पुराने संदूक से निकालकर लाए था.

भारत आते ही अस्थमा अटैक

सोनिया बताती हैं, "शायद इसे किसी कीटनाशक से सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने बाथरूम में कदम रखा, मेरी सांस फूलने लगी. यह वही जानी-पहचानी, तकलीफदेह स्थिति थी, जब अस्थमा के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है. घबराए हुए राजीव और श्रीमती बच्चन ने मेरी दवा लेने में मदद की और तब तक मेरा ख्याल रखा, जब तक कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो गई. मैंने अपना सामान खोला और थोड़ा आराम करने के बाद, मेरी मुलाकात कवि 'अंकल बच्चन' से हुई, जो अपनी सुबह की सैर पर जा रहे थे. "

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किसी कहानी की किताब के पात्र जैसे लगे हरिवंश राय बच्चन

थोड़े झुके हुए, शॉल ओढ़े, चश्मा पहने और घने, घुंघराले बालों वाले वे मुझे किसी कहानी की किताब के पात्र जैसे लगे. प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में अपनी पहली छाप साझा करते हुए गांधी कहती हैं.

"उन्होंने भी एक प्यारी सी मुस्कान और स्वागत के कुछ शब्दों के साथ मेरा अभिवादन किया और धीरे-धीरे आगे बढ़ गए. नाश्ते के बाद, राजीव मुझे अपने घर ले गए. वहां कड़ाके की ठंड थी. मुझे ड्राइंग रूम में ले जाया गया, जो काफी अंधेरा था और वहां धूप नहीं आ रही थी. वहां गहरे भूरे रंग के कपड़े वाला एक सोफा, उसी से मेल खाती एक आर्मचेयर, एक राइटिंग डेस्क, उसके पास एक कुर्सी और एक कोने में रखी मेज थी. बस इतना ही! मैं चुपचाप अपने आस-पास की चीजों को देख रही थी और वहां की बहुत ही सादी सजावट के बारे में सोच रही थी, तभी राजीव की मां अंदर आईं.

जब इंदिरा से मिलीं सोनिया

सोनिया लिखती हैं, "मैं तुरंत खड़ी हो गई और थोड़ी घबराहट के साथ उनका अभिवादन किया. उन्होंने बहुत ही शांत और स्नेहपूर्ण तरीके से जवाब दिया, मानो वे मुझे हमेशा से जानती हों. उन्हें मेरे अस्थमा अटैक के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मेरी चिंता करते हुए मुझसे कहा कि मैं अच्छे से गर्म कपड़े पहनूं."

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हरिवंश राय बच्चन की पूजा से खुलती थी नींद

बच्चन परिवार के साथ बिताए कुछ पलों का जिक्र करते हुए, गांधी बताती हैं कि सुबह-सुबह, खिड़की के बाहर बजरी पर किसी के चलने की आहट से उनकी नींद अचानक खुल जाती थी.

"मेरी खिड़की के इतने करीब कौन हो सकता है? वे अंकल बच्चन थे, जो सुबह-सुबह घर के चारों ओर टहल रहे होते थे. और फिर, जैसे ही मुझे दोबारा नींद आने लगती, एक लंबी और तेज आवाज से मेरी नींद फिर खुल जाती; यह अंकल बच्चन थे जो देवताओं को जगाने के लिए शंख बजा रहे थे, और उसके बाद उनकी पूजा की घंटी बजने लगती थी," वे याद करती हैं.

"हालांकि मैंने कई सालों तक अंग्रेजी पढ़ी थी, फिर भी मैं इसे धाराप्रवाह नहीं बोल पाती थी, और न ही मुझे भारतीय अंग्रेजी का लहजा समझ आता था. अंकल बच्चन कभी-कभी मुझे थोड़ी-बहुत हिंदी सिखा देते थे, लेकिन इतनी नहीं कि मैं अपनी बात ठीक से समझा सकूं.

सोनिया बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए...

"अपनी छोटी-छोटी दोस्ताना बातचीत के दौरान, वे कभी-कभी मुझे सचेत करने के लिए कोई बात कह देते थे: 'सोनिया बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस देश में तुम असल में क्या हो, यह मायने नहीं रखता; मायने यह रखता है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं.' उनकी इस चेतावनी से मैं हमेशा सोच में पड़ जाती थी. क्या उनका मतलब यह है कि मैं कभी 'खुद' नहीं बन सकती? मैं जैसी थी, वैसी ही थी; तो फिर मैं खुद को किसी और रूप में कैसे दिखा सकती थी?" वे अपनी किताब में अपने उन विचारों को याद करती हैं. "कई बार ऐसा होता था कि राजीव मुझे वापस छोड़ जाते, और उसके बाद मैं चुपचाप रो पड़ती थी; मुझे अपने घर और परिवार की बहुत याद आती थी. राजीव मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते थे. लेकिन बाद के सालों में मुझे बच्चन अंकल की बातें याद आईं. वे कितने सही थे- एक कवि और एक संवेदनशील इंसान, जिन्होंने खुद जनता के बदलते मिजाज को करीब से देखा था," गांधी कहती हैं.

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उन्होंने हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी को अपने "अस्थायी अभिभावक" के रूप में भी याद किया. जब वह भारत आईं, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे में वे ही उनके साथ खड़े थे.



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