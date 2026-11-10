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'घी लाना सख्त मना है...' आखिर बस में ये क्यों लिखकर रखते हैं ड्राइवर?

कुछ बसों में घी ले जाने की मनाही होती है और बस वाले बस में ये लिखकर भी रखते हैं कि घी ले जाना मना है. ऐसे में जानते हैं कि घी ले जाने की परमिशन ना देने की वजह क्या है?

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घी ले जाने की मनाही वाली ये फोटो वायरल है. (Photo: x/@Omrlp07)
घी ले जाने की मनाही वाली ये फोटो वायरल है. (Photo: x/@Omrlp07)

बसों में सफर करते समय आपने कई बार ऐसी चेतावनियां देखी होंगी, जो पहली नजर में अजीब लगती हैं. इन्हीं में से एक है- 'गाड़ी में घी लाना सख्त मना है, 11,000 रुपये जुर्माना है.' सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर में एक बस के दरवाजे के पास यह चेतावनी लिखी दिखाई दे रही है. इसे देखकर सवाल उठता है कि आखिर घी से बस या यात्रियों को क्या परेशानी हो सकती है? तो जानते हैं...

दरअसल, बस में घी ले जाने की परमिशन नहीं देने के पीछे कई वजह होती हैं. एक तो घी और तेल जैसी चीजों को लेकर सबसे बड़ी व्यावहारिक चिंता उनके रिसाव की हो सकती है. अगर सफर के दौरान डिब्बा खुल जाए या उससे घी बाहर निकलने लगे तो बस की सीटें और फर्श गंदे हो सकते हैं. यही वजह हो सकती है कि कुछ बस संचालक घी या तेल ले जाने पर अपनी तरफ से पाबंदी लगाते हों. इस वजह से स्लीपर बस वाले ज्यादा  रोक लगाते हैं जबकि आम बसों में इसे लेकर पाबंदी कम देखने को मिलती है. 

इसके अलावा घी ज्वलनशील होता है, इस वजह से कुछ बस ऑपरेटर और फ्लाइट में इसे ले जाने पर रोक लगाते हैं. ज्वलनशील  होने की वजह से इससे आग लगने का रिस्क रहता है. 

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क्या सच में घी ले जाना प्रतिबंधित है?

दिलचस्प बात यह है कि हर जगह ऐसा नियम नहीं है. उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 में यात्रियों के सामान से जुड़े प्रावधान में बंद टिन में घी ले जाने का जिक्र है. नियम के मुताबिक, यात्री अपनी सीट के नीचे रखे जाने वाले सामान में बंद टिन में घी भी ले जा सकता है. यानी कम से कम उत्तर प्रदेश के इस नियम में घी ले जाने पर पूरी तरह रोक नहीं है. वहीं, कुछ बस ऑपरेटर सील पैक घी को कभी-कभी परमिशन दे देते हैं. 

वहीं, आमतौर पर प्रतिबंधित सामानों की सूची में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एसिड, विस्फोटक और गैस सिलेंडर जैसी चीजें शामिल होती हैं. घी के बारे में अलग से लिखा नहीं होता है. लेकिन, गंदगी और ज्वलनशील होने की वजह से कई बस वाले इसे ले जाने से मना करते हैं. 
 

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