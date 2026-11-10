कितने की आती है गिर गाय, जो हर रोज देती है 18-20 लीटर दूध!

गाय पालन और डेयरी का बिजनेस कमाई का एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. गाय पालने वाले लोग ऐसे नस्लों के पशुओं को ज्यादा तरजीह देते हैं, जो ज्यादा दूध देती हैं. गाय की ऐसी ही एक नस्ल है गिर. चलिए जानते हैं इस गाय की कीमत कितनी होती है?

और पढ़ें

गिर नस्ल की एक गाय हर दिन 18 से 20 लीटर दूध देती है. गाय पालने वाले पशुपालकों की यह पहली पसंद होती है. यह नस्ल मूल रूप से गुजरात के दक्षिण काठियावाड़ की है. वहां इस नस्ल की गायें ज्यादा पाई जाती हैं. वैसे तो अब पूरे देश में गाय पालने वाले गिर नस्ल का पशुधन रखते हैं.

गिर नस्ल की गाय की पहचान उसके शरीर पर लाल या गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं. इसका आकार अन्य देसी नस्ल की गायों की तुलना में बड़ा होता है. इसके सींग भी ठीक- ठाक बड़े होते हैं. इनके सिर उभरे होते हैं. गिर गाय एक दिन में 12- 15 से 20 लीटर तक दूध देती है. इनके दूध में फैट की मात्रा अधिक होती है. इस लिहाज से गिर नस्ल की गायों के दूध से घी भी आसानी से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि गिर गाय की मांग ज्यादा होती है.

Advertisement

क्यों बेहतर होती हैं गिर नस्ल की गायें

देसी नस्लों में गिर गाय पालने के और भी फायदे हैं. इस नस्ल की गाय बीमार कम पड़ती हैं. क्योंकि, इनकी इम्युनिटी काफी अच्छी होती है. इसकी इन सारी खूबियों की वजह से ही एक गाय की कीमत 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक होती है. इनकी कीमत दूध देने की क्षमता और दूसरी क्वालिटी पर निर्भर करती है.

अगर कोई मध्यम क्वालिटी की गिर गाय प्रतिदिन 12 से 15 लीटर भी दूध देती है तो 12 लीटर के दर से एक साल में 3600 लीटर दूध देगी. मौजूदा बाजार दर यानी 65 रुपये लीटर की दर से भी इतने दूध की कीमत 234000 रुपये होगी. ऐसे में इस देसी नस्ल की गिर गाय को पालने से पूरे साल की कमाई और मुनाफा का एक मोटा- मोटी अंदाजा लगाया जा सकता है.

---- समाप्त ----