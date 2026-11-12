राष्ट्रपति रहते कैंसर से अनजान थे जो बाइडेन, बोले- पता होता तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है. बाइडेन का कहना है कि अगर उन्हें पहले ही अपनी बीमारी का पता चल गया होता, तो वो दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में बिल्कुल नहीं उतरते.

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डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक खराब डिबेट प्रदर्शन के बाद बाइडेन ने 2024 के अपने पुनर्नवाचन अभियान को वापस ले लिया था. साल 2025 में पद छोड़ने के कुछ महीनों बाद बाइडेन में मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर डायग्नॉज हुआ था.

बाइडेन ने व्हाइट हाउस की नई मेमोयर के रिलीज होने से ठीक पहले 'पीपुल' पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में ये बातें कही.

'कैंसर से जूझ रहे 80 साल के व्यक्ति...'

बाइडेन ने कहा, 'अगर मुझे पता होता कि कैंसर के कारण मेरी तबीयत खराब महसूस हो रही थी, तो मैं आगे नहीं बढ़ता. मुझे नहीं लगता कि कैंसर से जूझ रहे 80 साल के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहिए.'

हालांकि, बाइडेन ने तर्क दिया कि जून 2024 की डिबेट कोई बहुत बड़ी निर्णायक घटना नहीं थी, भले ही इसने उनकी उम्र (उस समय 81 साल) और ट्रंप को हराने की उनकी क्षमता पर डेमोक्रेट्स की चिंताओं को बढ़ा दिया था. बाइडेन ने कहा, 'मुझे लगा था कि एक और डिबेट होगी, जो नहीं हुई. लेकिन इस बात के बावजूद कि दूसरी डिबेट नहीं हुई, इसने मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि ये बहुत निर्णायक नहीं थी.'

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डिबेट के कुछ हफ्तों के भीतर बाइडेन ने अपना अभियान खत्म करने और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करने की घोषणा कर दी थी. कमला हैरिस ने नामांकन हासिल किया, लेकिन आम चुनाव में वे ट्रंप से हार गईं.

बाइडेन ने कहा कि वो पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम थे. उन्होंने कहा कि उम्र कोई अयोग्यता नहीं थी, बल्कि इसका मतलब था कि उनके पास एक्सपीरियंस और ग्लोबल लीडर्स के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध थे. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि वस्तुनिष्ठ आधार पर, मैं इस काम को करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति था.'

बेटे हंटर बाइडेन के क्षमादान का बचाव

अगस्त 2026 में बाइडेन के बेटे हंटर ने बीबीसी को बताया था कि जो बाइडेन का कैंसर फैल गया था और उनके पिता को इससे काफी दर्द हो रहा था. हंटर को 2024 में संघीय बंदूक मामलों में दोषी ठहराया गया था और उन्होंने टैक्स मामलों में भी अपना जुर्म कुबूल किया था. जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान देने के फैसले का बचाव किया था.

हंटर का कहना था कि क्षमादान से उनके पिता की विरासत को नुकसान पहुंचा, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप की बदला लेने की आदत के कारण ये जरूरी था.

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बाइडेन ने कहा, 'वो बिना किसी आधार के लोगों के पीछे पड़ते हैं, चाहे उन्हें दुश्मन माना जाए या नहीं. मैं जानता था कि वो क्या करेंगे. अगर मैंने न सिर्फ अपने परिवार के कुछ सदस्यों, बल्कि मेरे साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षमादान न दिया होता, तो वो वापस जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते.'

बाइडेन ने अपने बेटे को लेकर कहा, 'वो मेरे जानने वाले सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक है और मुझे उस पर गर्व है.'

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