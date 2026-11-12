कुलगाम: CRPF जवानों पर आतंकी हमले के पीछे लश्कर कमांडर का हाथ? CCTV खंगाल रही पुलिस

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हो गए हैं. हमलावरों की पहचान को लेकर पुष्टि का इंतजार है.

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सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ है. भट जुलाई में शोपियां में हुए एक सुरक्षा अभियान के दौरान बच निकलने में कामयाब रहा था.

घायल जवानों को घटनास्थल से करीब 22 किलोमीटर दूर पड़ोसी अनंतनाग जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक जवान के पेट में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दो जवानों को मामूली चोटें लगी हैं. इनमें से एक जवान के हाथ को गोली छूकर निकली है और दूसरे के पैर में गोली लगी है.

घटनास्थल के वीडियो फुटेज में दुकानों के शटर बंद और गोलियों की तेज आवाज सुनाई दे रही है. फुटेज में घायल CRPF जवान हमलावरों की ओर जवाबी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी को लेकर पुख्ता खुफिया जानकारी मिली थी.

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अधिकारी के मुताबिक, 'मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की उच्च स्तर की सतर्कता और जवाबी कार्रवाई ने आतंकियों के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम कर दिया, जिससे भारी जानमाल के नुकसान को टाला जा सका.' हमलावर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिए बिना ही भागने पर मजबूर हो गए.

पूरे इलाके की घेराबंदी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है. अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती की गई है. लाउडस्पीकर के जरिए स्थानीय निवासियों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है. जांच एजेंसियां हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सुरक्षाबलों की मुस्तैदी के कारण आतंकी संगठनों में हताशा बढ़ रही है. उन्होंने जवानों की पेशेवर प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई.

बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बुधवार को कुलगाम जिले के दौरे पर थे, हालांकि वो घटनास्थल के आसपास मौजूद नहीं थे. पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से सटे इस इलाके में हाल के महीनों में कई आतंकी घटनाएं हुई हैं. इससे पहले 31 जुलाई को एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या कर दी गई थी.

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सीएम उमर अब्दुल्ला ने की हमले की निंदा

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर उपराज्यपाल प्रशासन को घेरा. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की पहली जिम्मेदारी प्रशासन की है और आतंकवाद के खात्मे के दावों के बावजूद हो रही हिंसा के लिए उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए.

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हिंसा की ऐसी हरकतें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं- महबूबा

वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की. पीडीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'JKPDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हैं. हिंसा की ऐसी हरकतें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं.' उन्होंने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि शांति और सम्मान की चाह रखने वाले समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती.

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