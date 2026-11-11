विदेशी महिलाओं से गैंगरेप, PAK मंत्री इशाक डार के पोते समेत 8 पर आरोप तय

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के पोते रजा डार समेत आठ लोगों के खिलाफ दो विदेशी महिलाओं से गैंगरेप के मामले में आरोप तय किए गए हैं. लाहौर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए. हालांकि, सभी ने खुद को निर्दोष बताया है. अदालत ने अभियोजन पक्ष को 9 दिसंबर को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले की नियमित सुनवाई शुरू हो सके. सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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यह मामला इसी साल जून का है. नीदरलैंड की स्टेफनी अदनाना माउ-अरुण और वेनेजुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन बाराचो कारोबारी यात्रा पर पाकिस्तान पहुंची थीं. आरोप है कि लाहौर में रजा डार और उसके चार साथियों ने दोनों महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ रेप किया. मेडिकल जांच में भी दोनों महिलाओं के साथ रेप की पुष्टि हुई थी. बयान दर्ज कराने के बाद दोनों अपने देश लौट गई थीं.

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पुलिस ने रजा डार को दी थी क्लीन चिट

इस मामले में पंजाब पुलिस पहले ही रजा डार और उसके चार साथियों को क्लीन चिट दे चुकी थी. पुलिस ने अदालत में पेश अपनी रिपोर्ट में उन्हें रेप के आरोपों से बरी करते हुए रजा डार के तीन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर महिलाओं से रेप का आरोप लगाया था.

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पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों महिलाओं की मुलाकात 2025 में सिंगापुर में रजा डार से हुई थी. उन्होंने उसे क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार में निवेश करने का न्योता दिया था. शुरुआती निवेश पर मुनाफा मिलने के बाद रजा डार ने 5 लाख डॉलर से ज्यादा का निवेश किया. आरोप है कि बाद में महिलाओं ने न तो उसे मुनाफा दिया और न ही उसकी रकम लौटाई.

निवेशक से मुलाकात कराने के बहाने बुलाया पाकिस्तान

इसके बाद जून में रजा डार ने दोनों महिलाओं को एक अन्य निवेशक से मुलाकात कराने के बहाने पाकिस्तान बुलाया. वे इस्लामाबाद के एक होटल में रुकीं और अपनी मर्जी से मुरी हिल स्टेशन भी गईं. बाद में उन्हें लाहौर के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इलाके में एक घर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर बंधक बनाकर रकम लौटाने का दबाव डाला गया.

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पुलिस के मुताबिक, महिलाओं से जबरन 19,500 डॉलर ट्रांसफर कराए गए. घर में हथियारबंद लोग उनकी निगरानी करते थे. उन्हें चाकू, बंदूक और टूटे शीशे से धमकाया गया. आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर हत्या करने और शरीर के अंग बेचने की धमकी भी दी. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब आरोपी महिलाओं को लाहौर एयरपोर्ट ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. इसी दौरान दोनों महिलाएं भागने में कामयाब रहीं.

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