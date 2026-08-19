scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इमरान खान ने 9 महीना बाद बहन और पत्नी से की मुलाकात, जेल में मिली 15 मिनट की मोहलत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से करीब नौ महीने बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नूरीन नियाजी ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुलाकात की. यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें इमरान को हर सप्ताह परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है.

Advertisement
X
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने कोर्ट आदेश के बाद अपने परिवार से मुलाकात की.
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने कोर्ट आदेश के बाद अपने परिवार से मुलाकात की.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के संस्थापक इमरान खान को जेल में करीब नौ महीने बाद परिवार से मिलने का मौका मिला. रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बहन नूरीन नियाजी ने उनसे मुलाकात की. इसे इमरान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

यह मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद हुई है. कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान को हर सप्ताह परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दी है. साथ ही उनकी सेहत को देखते हुए मेडिकल जांच और इलाज को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: इमरान खान के अस्पताल ट्रांसफर पर पाकिस्तान सरकार का यू-टर्न, SC के आदेश को देगी चुनौती

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan supreme court on Imran Khan health
इमरान खान की सेहत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने द‍िया बड़ा फैसला
Operation Sindoor, Su-30MKI, Rafale
ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो राफेल नहीं, कोई और फाइटर जेट था
Dry Winds From Pakistan
PAK से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा?
BSF mobile anti-drone shield
भारत-पाक सीमा पर अब आसमान से आने वाले खतरे का जवाब देगा BSF
Google
पाकिस्तान में गूगल का पहला ऑफिस, PM ने बताया मकसद

सिर्फ 15 मिनट चली इमरान खान की मुलाकात

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, नूरीन नियाजी ने इस साल पहली बार इमरान खान से मुलाकात की. जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई यह मुलाकात करीब 15 मिनट चली. इस दौरान इमरान की सेहत और दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई. नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी भी दी, जिसमें उन्हें मेडिकल जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने को कहा गया है.

Advertisement

हालांकि, कोर्ट ने परिवार से मुलाकात को लेकर एक शर्त भी रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इन मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या फायदे के लिए किया गया, तो यह राहत वापस ली जा सकती है. इमरान की दूसरी बहनों अलीमा खान और उजमा खान के अलावा उनके चचेरे भाई कासिम जमान को इस बार मुलाकात की अनुमति नहीं मिली. PTI के किसी राजनीतिक नेता को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया.

बुशरा बीबी ने भी की मुलाकात

इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी जेल में उनसे करीब 30 से 35 मिनट तक मुलाकात की. इसके बाद वह अपने परिवार के सदस्यों से भी मिलीं. इनमें उनके बच्चे मूसा और मुबाशिरा मनेका और ननद मेहरुनिस्सा शामिल थीं. इमरान खान 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं. वह कई मामलों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं.

16 सितंबर को फिर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इमरान खान को दो दिनों के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में रखा जाए. इसी दिन उनके इलाज से जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई होगी. ऐसे में करीब नौ महीने बाद परिवार से मुलाकात और अस्पताल में इलाज के आदेश ने इमरान खान के लिए राहत की उम्मीद बढ़ा दी है. अब नजर उनके अस्पताल ट्रांसफर और 16 सितंबर की सुनवाई पर रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    VIDEO: महराजगंज के बुद्धिराम का क्या है रहस्य, एक दिन बन जाते हैं जानवर... खाते हैं चारा |
    'छक्का मारो, IPL कॉन्ट्रैक्ट पाओ', यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया, लालच में गंवाया विकेट |
    गॉल में भारत का दबदबा, श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से चटाई धूल |
    इमरान खान ने 9 महीना बाद बहन और पत्नी से की मुलाका, जेल में मिली 15 मिनट की मोहलत |
    MAP के बीच छिपे MAD को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज |
    कन्नौज: मंत्री के 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम में ही जड़ दिया भ्रष्टाचार का आरोप! बगले झांकने लगे पुलिस अधिकारी |
    सोशल मीडिया पर हुआ पेट्रोल लंगर का ऐलान, बारिश में भी लगी बाइक वालों की लाइन |
    किसानों की सिंचाई योजना में धांधली का आरोप, विधायक ने की जांच की मांग |
    Delhi Laxmi Yojana: रक्षाबंधन नहीं, इस दिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये... |
    विनोद तावड़े कैसे तोड़ेंगे सपा का चक्रव्यूह? क्या यूपी में अमित शाह जैसा जादू दोहरा पाएंगे
    Advertisement