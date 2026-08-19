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कन्नौज: मंत्री के 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम में ही जड़ दिया भ्रष्टाचार का आरोप! बगले झांकने लगे पुलिस अधिकारी

कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण द्वारा आयोजित 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम में बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने पुलिस चौकियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर खुलकर सवाल उठाए. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है.

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कन्नौज में बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने खोली भ्रष्टाचार की पोल (Photo- ITG)
कन्नौज में बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने खोली भ्रष्टाचार की पोल (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर स्थित रोमा मंच पर कन्नौज सदर से भाजपा विधायक, पूर्व आईपीएस व समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण द्वारा 'भ्रष्टाचार नहीं स्वीकार' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करना और बेहतर पुलिसिंग को बढ़ावा देना था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और भाजपा पदाधिकारियों ने भाग लिया. इस दौरान कन्नौज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेंद्र त्रिवेदी ने पुलिस चौकियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया. इस पूरी घटना और सवाल-जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने खोले भ्रष्टाचार के राज

कार्यक्रम के दौरान जब लोग एक-एक कर अपनी बात रख रहे थे और पुलिस अधिकारी उनके जवाब दे रहे थे, तभी बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामेंद्र त्रिवेदी ने मंच से पुलिस की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस चौकियों में फैल रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों के सामने असहज स्थिति बन गई.

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अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर तीखा तंज

बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामेंद्र द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोपों का वीडियो सामने आते ही प्रदेश में सियासत गरमा गई. कन्नौज सांसद और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा. उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और भाजपाई मिलकर मलाई काट रहे हैं और अब विदाई के वक्त यह हिसाब कर रहे हैं.

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भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग का दिया हवाला

दूसरी तरफ, राज्य मंत्री असीम अरुण ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद करते हुए बेहतर पुलिसिंग का हवाला दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाना चाहिए और जनता के सवालों के एक-एक कर जवाब देकर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है.

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