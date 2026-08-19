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MAP के बीच छिपे MAD को खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical Illusion: आपके सामने एक तस्वीर दी गई है. जिसमें आपको MAP के बीच छिपे MAD को खोजना है. इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा.

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आपके सामने जो तस्वीर दी गई है, उसमें ज्यादातर जगह MAP लिखा हुआ नजर आ रहा है. ( Photo: Pinterest)
आपके सामने जो तस्वीर दी गई है, उसमें ज्यादातर जगह MAP लिखा हुआ नजर आ रहा है. ( Photo: Pinterest)

सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं, जिनमें लोगों को एक जैसे दिखने वाले कई अक्षरों, नंबरों या आकृतियों के बीच छिपी अलग चीज को खोजने का चैलेंज दिया जाता है. ऐसी तस्वीरें देखने में भले ही आसान लगती हों, लेकिन सही जवाब खोजने में कई बार अच्छे-अच्छों को भी परेशानी हो जाती है.

इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन और ब्रेन टीजर लोगों के लिए मनोरंजन का अच्छा जरिया हैं. साथ ही, इन्हें हल करते समय हमारा दिमाग तस्वीर में मौजूद छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देता है. इससे ऑब्जर्वेशन यानी चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता को आजमाया जा सकता है.

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तस्वीर में छिपा है एक अलग शब्द

आपके सामने जो तस्वीर दी गई है, उसमें ज्यादातर जगह MAP लिखा हुआ नजर आ रहा है. पहली नजर में पूरी तस्वीर लगभग एक जैसी दिखाई देती है. लेकिन इसी पैटर्न के बीच एक जगह MAD छिपा हुआ है. आपका काम इसी अलग शब्द को ढूंढना है. चुनौती यह है कि आपको इसे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर खोजने की कोशिश करनी है.तस्वीर को ध्यान से देखिए. हर अक्षर को एक-एक करके पढ़ने के बजाय पूरी तस्वीर को ध्यान से स्कैन करने की कोशिश करें. हो सकता है कि पहली नजर में आपको कुछ भी अलग दिखाई न दे. ऐसे में थोड़ा ध्यान लगाकर दोबारा तस्वीर देखिए.

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क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाए MAD?

अब आपका समय शुरू होता है. तस्वीर में दिखाई दे रहे MAP के बीच कहीं MAD मौजूद है. आपको सिर्फ एक अक्षर के अंतर को पहचानना है. अगर आपने 10 सेकंड के अंदर MAD खोज लिया, तो यह आपके लिए एक मजेदार ब्रेन चैलेंज जरूर रहा होगा. इसका मतलब है कि आपने तस्वीर में मौजूद छोटे से बदलाव को जल्दी नोटिस कर लिया. लेकिन अगर आपको अभी तक MAD नहीं मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी तस्वीरों में लगातार एक जैसे पैटर्न देखने की वजह से दिमाग कई बार अलग अक्षर को तुरंत पहचान नहीं पाता. यही वजह है कि ये पहेलियां इतनी दिलचस्प लगती हैं.

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आसान नहीं है यह चैलेंज

इस तरह के पजल में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हमारी नजर बार-बार एक ही पैटर्न को देखने लगती है. जब सामने लगातार MAP लिखा दिखाई देता है, तो दिमाग भी उसी पैटर्न को जल्दी-जल्दी पढ़ने लगता है. इसी वजह से बीच में छिपा MAD आसानी से नजर से छूट सकता है. अगर आप पहली कोशिश में इसे नहीं खोज पाए, तो तस्वीर को दोबारा ध्यान से देख सकते हैं. अक्षरों के आखिरी हिस्से पर खास नजर डालिए, क्योंकि MAP और MAD में सिर्फ आखिरी अक्षर का अंतर है.

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यहां देखिए सही जवाब

अगर आपने काफी कोशिश कर ली है और फिर भी MAD नहीं मिला, तो चिंता मत कीजिए. नीचे दी गई उत्तर वाली तस्वीर में MAD को सर्कल करके मार्क किया गया है. अब आप देख सकते हैं कि वह MAP के बीच किस जगह छिपा हुआ था.

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तो बताइए, क्या आपने MAD को 10 सेकंड के अंदर खोज लिया था? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसे खोजने में कितने सेकंड लगे.

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