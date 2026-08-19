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'छक्का मारो, IPL कॉन्ट्रैक्ट पाओ', यशस्वी जायसवाल ने निरोशन डिकवेला को उकसाया, लालच में गंवाया विकेट

भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैच के पांचवें दिन मैदान पर कुछ ऐसा किया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. जायसवाल ने श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला को बीच मैच के दौरान उकसाने का काम किया. जिसका फायदा भारतीय टीम को डिकवेला के विकेट के रूप में मिला.

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जायसवाल ने मैदान पर ये क्या किया?. (PHOTO:Screengrab, SonySports)
जायसवाल ने मैदान पर ये क्या किया?. (PHOTO:Screengrab, SonySports)

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के आखिरी दिन दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 165 रनों से जीत हासिल कर ली. खेल के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कई रोमांचक पल देखने को मिले. भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का माइंड गेम खेलकर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

यशस्वी जायसवाल के उकसावे में आकर श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज निरोशन डिकवेला अपना आपा खो बैठे और गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे. सोशल मीडिया पर जायसवाल का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने दिखाया दमखम

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372 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने पांचवें दिन के सुबह के सेशन में बल्ले से जबरदस्त खेल दिखाया. धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुषा ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे कर भारतीय स्पिन आक्रमण को बेअसर कर दिया था. हालांकि, रवींद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़कर भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई.

जायसवाल ने डिकवेला को उकसाया

इसके बाद क्रीज पर आए अनुभवी निरोशन डिकवेला से श्रीलंका को उम्मीद थी कि वह टिककर खेलेंगे और मैच को ड्रॉ कराने या जीत की ओर ले जाने में मदद करेंगे. डिकवेला के क्रीज पर आते ही स्लिप में तैनात यशस्वी जायसवाल ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. जायसवाल ने डिकवेला को उकसाते हुए लगातार कहा कि वे लेग साइड में कुछ छक्के लगाकर दिखाएं.

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जायसवाल ने दिया IPL का लालच

जायसवाल के इस तंज पर डिकवेला खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हां सर, बिल्कुल मारूंगा. जायसवाल ने आईपीएल का लालच देकर आखिरकार डिकवेला को अपने जाल में फंसा लिया. जायसवाल ने कहा कि अगर हिम्मत है तो छक्का मारो! अगर तुम इधर छक्का मारागो तो मैं अपनी टीम से बात करूंगा और तुम्हें आईपीएल कॉन्ट्रेक्ट दिलवा दूंगा.

प्रसिद्ध कृष्णा ने डिकवेला को भेजा पवेलियन

जायसवाल का यह माइंड गेम तुरंत रंग लाया. अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने डिकवेला पर बाउंसरों की बौछार कर दी. जायसवाल की चुनौती के दबाव में आकर डिकवेला ने डिफेंसिव खेलने के बजाय प्रसिद्ध की एक उठती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई. डिकवेला महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

भारत को मिली जीत

कप्तान शुभमन गिल की युवा ब्रिगेड ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में मेजबान टीम का बल्लेबाजी क्रम स्पिनर मानव सुथार की फिरकी (6 विकेट) के आगे पूरी तरह ध्वस्त हो गया. श्रीलंका की दूसरी पारी महज 206 रनों पर सिमट गई, जिसके दम पर भारत ने 165 रनों से एकतरफा जीत दर्ज की. दूसरी पारी में छह विकेट लेने वाले सुथार ने इस मुकाबले में कुल 10 विकेट झटके.

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