वो चीनी महिला जासूस कौन है जिसके जाल में थे Nvidia सीईओ Jensen Huang? नए खुलासों के बाद बढ़ी मुश्किल

एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने चीनी जासूस के साथ अफेयर की बात स्वीकार की है. उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि उनके इस कदम के लिए कोई बहाना नहीं है और उन्हें अपने किए पर गहरा अफसोस है. हुआंग ने अपनी पत्नी और बच्चों से भी माफी मांगी. यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब एआई चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया ने उनके कथित रिश्ते को लेकर स्वतंत्र जांच शुरू की है.

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63 साल के जेनसन हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा, 'मैंने जो किया, उसका कोई बहाना नहीं है. मुझे बेहद अफसोस है.' उन्होंने माना कि उनके इस कदम से उनकी पत्नी और बच्चों को चोट पहुंची है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह कंपनी के कर्मचारियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे.

हुआंग ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की सेवा करना और उनके भरोसे के लायक बने रहना है. उन्होंने कहा कि वह इस जिम्मेदारी में पीछे रह गए हैं और एनवीडिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. साथ ही उन्होंने अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेने और दोबारा भरोसा हासिल करने की बात कही.

एनवीडिया ने शुरू की स्वतंत्र जांच

जेनसन हुआंग के गलती मानने के साथ ही एनवीडिया के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल भी बढ़ गए हैं. कंपनी के निदेशक मंडल ने कहा है कि उसने एक विदेशी खुफिया अभियान से जुड़े आरोपों की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वतंत्र जांच शुरू की है. इस जांच की निगरानी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति करेगी. इसमें बाहरी कानूनी सलाहकार भी मदद करेंगे. हुआंग ने इस जांच का समर्थन किया है और पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है.

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एनवीडिया ने कहा कि निदेशक मंडल के पास फिलहाल यह मानने की कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या कंपनी के गोपनीय डेटा से समझौता हुआ है. हालांकि, जांच में उपलब्ध सभी जानकारियों को देखा जाएगा. कंपनी ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता बनी हुई है.

एलिस हुआंग पर क्या आरोप हैं?

यह विवाद पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद बढ़ा. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक था कि चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग, जिनके जेनसन हुआंग के साथ करीबी संबंध थे, बीजिंग के लिए खुफिया एजेंट के तौर पर काम कर रही थीं.

एलिस हुआंग का जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है. वह पहले सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी रही हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने इस कंपनी की भी जांच की है. अधिकारियों को शक था कि कंपनी ने चीन को उन एडवांस एआई चिप्स तक पहुंच हासिल करने में मदद की, जिनके निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं. मेगास्पीड एनवीडिया की एआई चिप्स खरीदती है. इसी वजह से अमेरिका की ओर से चीन की एडवांस सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुंच सीमित करने की कोशिशों के बीच यह कंपनी भी जांच के दायरे में आई.

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न्यूयॉर्क टाइम्स ने अक्टूबर के आखिर में रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले साल ऐसी खुफिया जानकारी दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि एलिस हुआंग चीन की ओर से जासूसी कर रही थीं.

इन आरोपों के बाद अमेरिकी सांसदों का ध्यान भी इस मामले पर गया है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के शीर्ष रिपब्लिकन सदस्यों ने जेनसन हुआंग से इस महीने कांग्रेस के सामने जानकारी देने को कहा है. 4 नवंबर को भेजे गए पत्र में सांसदों ने कहा कि कांग्रेस को यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचा है और क्या चीन को संवेदनशील अमेरिकी तकनीक और जानकारी तक पहुंच मिली.

एनवीडिया पहले कह चुकी है कि उसका सीईओ हर साल हजारों ग्राहक अधिकारियों से बातचीत करता है. कंपनी का कहना है कि एशिया में उसके क्लाउड ग्राहकों को सिर्फ सामान्य कारोबारी जानकारी मिलती है, न कि संवेदनशील व्यापारिक जानकारी या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी. अमेरिका ने 2022 से ऐसे निर्यात नियंत्रण लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य चीन की एडवांस एनवीडिया चिप्स और उन्हें बनाने के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच को सीमित करना है.

ट्रंप ने किया एनवीडिया सीईओ का बचाव

इन आरोपों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसन हुआंग का समर्थन किया है. ट्रंप ने कहा कि जांच की खबर सामने आने के बाद से उन्होंने एनवीडिया सीईओ से बात नहीं की है. रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह हुआंग को एक अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन यह भी कहा कि किसी को नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है. उन्होंने हुआंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के लिए शानदार काम किया है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें पिछले साल मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई नहीं करने का अफसोस है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता." उन्होंने हुआंग को एक सम्मानित व्यक्ति भी बताया. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार शाम पत्रकारों के सवालों पर हुआंग के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं, चीन पहले ही एनवीडिया सीईओ को निशाना बनाने वाले जासूसी अभियान के आरोपों को खारिज कर चुका है.

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एनवीडिया के निवेशकों की भी बढ़ी चिंता

यह जांच ऐसे समय शुरू हुई है, जब एनवीडिया दुनियाभर में चल रही एआई की तेजी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है. कंपनी की चिप्स का इस्तेमाल बड़ी टेक कंपनियां और एआई मॉडल बनाने वाली कंपनियां करती हैं, जिनमें ओपनएआई और मेटा भी शामिल हैं. जेनसन हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की सह-स्थापना की थी और तीन दशक से ज्यादा समय से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. कंपनी ने शुरुआत में मुख्य रूप से गेमिंग के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की थी. बाद में हुआंग ने कंपनी का रुख एआई कंप्यूटिंग की ओर किया, जिससे एनवीडिया एक बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी बन गई.

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