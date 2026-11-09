शादी नहीं हुई तो लौटाएंगे पैसे! चर्चा में चीन के इस डेटिंग ऐप का अनोखा ऑफर 

चीन में एक नया डेटिंग ऐप इन दिनों चर्चा में है. इस ऐप ने लोगों को पार्टनर ढूंढने के लिए एक अनोखा ऑफर दिया है. कंपनी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस ऐप की मदद से पार्टनर नहीं ढूंढ पाता और तीन साल के अंदर उसकी शादी नहीं होती, तो उसे अपनी मेंबरशिप के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे. इस ऐप का नाम लियांगपेई एआई (Liangpei AI) है. इसकी खास बात यह है कि कंपनी ने अपनी कमाई को शादी की सफलता से जोड़ दिया है. यानी अगर यूजर की शादी नहीं होती, तो कंपनी उससे ली गई फीस वापस कर देगी.

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AI कैसे ढूंढता है आपके लिए सही पार्टनर?

इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूजर को सबसे पहले एआई के साथ करीब 20 मिनट तक बातचीत करनी होती है. इस दौरान उससे लगभग 25 सवाल पूछे जाते हैं. इनमें उसकी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, पसंद-नापसंद, पुरानी रिलेशनशिप और शादी को लेकर सोच जैसी बातें शामिल होती हैं. इन जवाबों के आधार पर एआई यूजर की एक डिटेल प्रोफाइल तैयार करता है. इसके बाद वह दूसरे यूजर्स की प्रोफाइल से उसकी पसंद और सोच को मैच करता है. इस तरह ऐप सिर्फ फोटो या उम्र देखकर पार्टनर नहीं बताता, बल्कि दोनों की सोच और लाइफस्टाइल को भी समझने की कोशिश करता है.

एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति से बात करने का विकल्प

इस ऐप की एक और खास बात है. आमतौर पर डेटिंग ऐप पर लोग एक साथ कई लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं है. यहां एक बार किसी व्यक्ति से मैच होने के बाद यूजर उसी से बात कर सकता है. अगर दोनों में से किसी एक को लगता है कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह मैच खत्म कर सकता है. इसके बाद ही उसे किसी दूसरे व्यक्ति से मैच करने का मौका मिलता है. कंपनी का मानना है कि इससे लोग एक साथ कई लोगों से बात करने के बजाय किसी एक व्यक्ति को समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे.

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एआई की मदद से बातचीत करना भी आसान

ऐप में एआई की एक और सुविधा दी गई है, जिसे एआई विंगमैन कहा जाता है. इसका काम बातचीत के दौरान यूजर को सलाह देना और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सवाल सुझाना है. उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों की बातचीत बीच में रुक जाती है, तो एआई कुछ ऐसे सवाल सुझा सकता है जिनसे बातचीत दोबारा शुरू हो सके. हालांकि, यह यूजर की जगह खुद बातचीत नहीं करता. कंपनी का मानना है कि दो लोगों के बीच असली जुड़ाव उनकी अपनी बातचीत से ही बनना चाहिए.

क्या तीन साल बाद सच में पैसे वापस मिलेंगे?

इस ऐप की शुरुआत जुलाई 2026 में हुई थी. इसलिए अभी तक तीन साल की समयसीमा पूरी नहीं हुई है. ऐसे में कंपनी ने जिन लोगों को पैसे लौटाने का वादा किया है, उसका असली नतीजा आने वाले समय में ही पता चलेगा. फिलहाल यह ऐप चीन में चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोगों को लगता है कि एआई की मदद से सही पार्टनर चुनना आसान हो सकता है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्यार और शादी सिर्फ सवालों के जवाब या किसी एल्गोरिदम से तय नहीं किए जा सकते. दो लोगों की असली समझ और तालमेल का पता तो साथ समय बिताने पर ही चलता है.

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कुल मिलाकर, चीन का यह डेटिंग ऐप अपने अनोखे ऑफर की वजह से सुर्खियों में है. अब देखना होगा कि एआई की मदद से पार्टनर ढूंढने और शादी की गारंटी देने वाला इसका मॉडल कितना सफल होता है.

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