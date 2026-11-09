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Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर से इन 3 राशियों के पास आएगा पैसा ही पैसा! मंगल-गुरु बनाएंगे धन लाभ के योग

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से गुरु विराजमान हैं. इससे मंगल-गुरु की युति बनेगी, जिससे कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वालों को करियर और धन के मामलों में लाभ मिल सकता है.

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12 नवंबर से इन राशियों पर मेहरबान होंगे मंगल-गुरु! (Photo: ITG)
12 नवंबर से इन राशियों पर मेहरबान होंगे मंगल-गुरु! (Photo: ITG)

Mangal Gochar 2026: 12 नवंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे. इस राशि में गुरु ग्रह पहले से मौजूद हैं. ऐसे में मंगल के आते ही दोनों ग्रहों की युति बनेगी. ज्योतिष के अनुसार, मंगल और गुरु का यह मिलन कुछ राशियों के लिए अच्छा रह सकता है. इन लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में फायदा मिल सकता है. आइए जानते हैं, किन 3 राशियों के लिए यह युति शुभ रहने वाली है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल और गुरु की युति धन भाव यानी दूसरे स्थान पर बनने जा रही है. इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी पर देखने को मिल सकता है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने फैसले मजबूती के साथ ले पाएंगे. नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल सकता है. 

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आपके काम से अधिकारी और वरिष्ठ लोग प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. कारोबार में आमदनी बढ़ने के संकेत हैं. पहले किए गए निवेश से भी फायदा मिलने है. घर-परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा. अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए मंगल-गुरु की युति लाभ भाव यानी ग्यारहवें स्थान पर बनने जा रही है. यह स्थिति आर्थिक लिहाज से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. जिन लोगों ने पहले कहीं पैसा लगाया है, उन्हें उसका अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. 

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नौकरीपेशा जातकों के लिए भी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं. खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों को पद और जिम्मेदारी में बढ़ोतरी मिल सकती है. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं. इस दौरान घर में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी भी बढ़ सकती है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल और गुरु की युति कर्म भाव यानी दसवें स्थान पर बनेगी. मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं. ऐसे में इस गोचर को करियर और कामकाज के लिहाज से अहम माना जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. लंबे समय से नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को नया अवसर मिलेगा. 

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं. निवेश करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. एकाग्रता बेहतर हो सकती है. इससे उन्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

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