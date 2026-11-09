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Govinda-Sunita Marriage: '40 साल की शादी है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता', गोविंदा संग अनबन पर बोलीं पत्नी सुनीता

गोविंदा और सुनीता की 40 साल लंबी शादी अक्सर हेडलाइन्स में बनी रहती है. अब सुनीता ने गोविंदा संग अपनी अनबन की खबरों पर कहा है कि उन्हें उनके पति से कोई भी अलग नहीं कर सकता.

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गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट (Photo: ITGD)
गोविंदा-सुनीता के रिश्ते में आया नया ट्विस्ट (Photo: ITGD)

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रहा है. ऐसी चर्चा है कि गोविंदा का उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार संग अफेयर चल रहा है. सुनीता आहूजा भी कई दफा खुल्लम-खुल्ला गोविंदा पर उन्हें धोखा देने के आरोप लगा चुकी हैं. लेकिन सुनीता ने अपने रिश्ते से हार नहीं मानी है. उन्हें उम्मीद है कि उनके घर-परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौटेंगी. 

गोविंदा संग रिश्ते पर क्या बोलीं सुनीता?

पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग फिर से दूरियां मिटने पर बात की. सुनीता बोलीं- बिल्कुल, हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? फिलहाल, समय हमारे फेवर में नहीं है और कोई भी समय से लड़ाई नहीं कर सकता.

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'यह 40 साल पुरानी शादी है, आखिर क्यों नहीं टिकेगी? सब ठीक है, वो वही कर रहे हैं, जो उन्हें पसंद है. मैं काम कर रही हूं और मेरा पूरा ध्यान काम पर ही है, लेकिन इस जन्म में हमें कोई कभी अलग नहीं कर सकता. बाकी, मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है. भगवान के अलावा मैं किसी से कुछ नहीं मांगती. उनके लिए और मेरे लिए जो भी सही होगा, भगवान हमें उसी से नवाजेंगे.'

गोविंदा से अलग नहीं होना चाहतीं सुनीता

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सुनीता आहूजा ने हमेशा खुलकर गोविंदा की बेवफाई पर बात की. गोविंदा के अफेयर को लेकर भी सुनीता कई दफा पब्लिकली बोल चुकी हैं. अफेयर की चर्चाओं के बीच गोविंदा भी अक्सर कोमल रानी संग नजर आते हैं. लेकिन सुनीता का कहना है कि वो किसी भी हालत में गोविंदा को नहीं छोड़ेंगी. उनका अपनी शादी तोड़ने का कोई इरादा नहीं है. 

गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 में हुई थी. उनकी शादी को करीब 39-40 साल हो गए हैं. गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. गोविंदा-सुनीता के बेटे यशवर्धन आहूजा जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं. 

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