अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई बड़ी गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं. अब Apple की कई ऑनलाइन सेवाओं में आई तकनीकी खराबी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के गोपनीय कम्यूनिकेशन नेटवर्क में आई रुकावट ने चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने 178 संगठनों की वेबसाइटों पर खतरनाक स्क्रिप्ट मिलने का भी खुलासा किया है. Marriott के होटल सिस्टम में भी तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सामने आई हैं.

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हालांकि, इन सभी घटनाओं के बीच किसी साइबर हमले या एक ही तकनीकी वजह का संबंध सामने नहीं आया है. अलग-अलग कंपनियों और अधिकारियों ने कई मामलों में साइबर हमले की आशंका से इनकार किया है. लगातार सामने आ रही इन गड़बड़ियों ने डिजिटल सेवाओं और आपस में जुड़े टेक्नोलॉजी सिस्टम पर निर्भरता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Apple की कई सेवाओं में आई तकनीकी खराबी

अमेरिकी समयानुसार, मंगलवार को एप्पल के हजारों यूजर्स को कंपनी की कई सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हुई. iCloud, App Store, एप्पल पे और एप्पल सपोर्ट से जुड़ी शिकायतें सामने आईं. कई यूजर्स अपने एप्पल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे. कुछ लोगों को क्लाउड सेवाओं तक पहुंचने और नए डिवाइस एक्टिवेट करने में भी दिक्कत हुई.

आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector पर दोपहर करीब 12 बजे (अमेरिकी समय) के बाद शिकायतों में तेजी आई. एप्पल वॉलेट और एप्पल म्यूजिक के यूजर्स ने भी परेशानी की बात कही. कुछ लोगों ने बताया कि उनके अकाउंट अपने आप लॉगआउट हो गए और दोबारा लॉगिन करने पर कनेक्शन एरर या वेरिफिकेशन की समस्या आई.

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यह परेशानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही. ब्राजील, ग्रीस और लातविया के यूजर्स ने भी शिकायतें कीं. शुरुआत में Apple के सिस्टम स्टेटस पेज पर कई सेवाओं को सामान्य बताया जा रहा था, लेकिन बाद में कंपनी ने एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर और एप्पल केयर में आउटेज की पुष्टि की. iCloud के साइन-इन सिस्टम में भी परेशानी आई.

एप्पल ने बाद में बताया कि एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उसकी कुछ सेवाएं प्रभावित हुई थीं. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ज्यादातर सिस्टम दोबारा काम करने लगे हैं और बाकी सेवाओं को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह साइबर हमले का मामला नहीं था.

NSA का गोपनीय कम्यूनिकेशन नेटवर्क भी हुआ प्रभावित

Apple की सेवाओं में गड़बड़ी के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NSA के एक गोपनीय कम्यूनिकेशन नेटवर्क में भी तकनीकी समस्या सामने आई. मंगलवार को नियमित मेंटेनेंस के दौरान एजेंसी का NSA Net नाम का आंतरिक संचार नेटवर्क अस्थायी रूप से प्रभावित हो गया.

यह नेटवर्क एजेंसी के कर्मचारियों को गोपनीय सूचनाओं का सुरक्षित आदान-प्रदान करने की सुविधा देता है. अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि नेटवर्क में कुछ समय के लिए तकनीकी गिरावट आई थी. हालांकि, अधिकारी ने साफ किया कि एजेंसी की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण क्षमताएं पूरी तरह काम कर रही थीं.

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अधिकारी के मुताबिक, NSA के सिस्टम में कई स्तर की वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, ताकि नियमित मेंटेनेंस या अचानक तकनीकी खराबी के दौरान कामकाज जारी रखा जा सके. समस्या का आकलन करने के लिए मंगलवार सुबह गैर-आपातकालीन कर्मचारियों के कार्यालय पहुंचने का समय भी अलग-अलग रखा गया.

178 कंपनियों की वेबसाइटों पर मिलीं खतरनाक स्क्रिप्ट

इसी दौरान साइबर सुरक्षा शोधकर्ता स्कॉट हेल्मे ने एक अलग साइबर सुरक्षा घटना का खुलासा किया. उनके मुताबिक, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म Optimizely के जरिए 178 कंपनियों की वेबसाइटों में खतरनाक जावा स्क्रिप्ट कोड डाला गया था.

प्रभावित कंपनियों में Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce और IKEA जैसे बड़े नाम शामिल हैं. शोधकर्ता के अनुसार, इन स्क्रिप्ट का मकसद यूजर्स की क्रिप्टोकरेंसी और पेमेंट से जुड़ी जानकारी चुराना, कुकीज और स्क्रीनशॉट हासिल करना था. कुछ स्क्रिप्ट में iPhone को निशाना बनाने वाला एक्सप्लॉइट कोड भी शामिल था.

रिपोर्ट के मुताबिक, इन स्क्रिप्ट के जरिए क्रिप्टोकरेंसी से पेमेंट करने वाले यूजर्स के पेमेंट एड्रेस को बदलकर हमलावरों के नियंत्रण वाले एड्रेस से बदलने की कोशिश भी की गई.

Marriott के होटल सिस्टम में भी आई परेशानी

अमेरिका की बड़ी होटल कंपनी Marriott International के सिस्टम में भी मंगलवार को तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं. होटल में ठहरने वाले कुछ ग्राहकों ने रिजर्वेशन और चेक-इन में परेशानी की बात कही. यूजर्स ने Reddit पर भी इसकी शिकायतें साझा कीं, जबकि Downdetector पर भी आउटेज से जुड़ी रिपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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Marriott अमेरिका की सबसे बड़ी होटल कंपनियों में शामिल है. कंपनी के कॉरपोरेट नेटवर्क के तहत करीब 10,200 होटल और 18 लाख से ज्यादा कमरे आते हैं. हालांकि, इस तकनीकी समस्या को लेकर कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानों में हुई थी देरी

इससे एक दिन पहले सोमवार को यूनाइटेड एयरलाइंस के सिस्टम में तकनीकी खराबी आई थी. यह समस्या 90 मिनट से ज्यादा समय तक रही, जिसके कारण एयरलाइन को अपनी कई उड़ानों के रवाना होने में देरी करनी पड़ी. शिकागो स्थित इस एयरलाइन ने कहा था कि इस घटना के साइबर सुरक्षा से जुड़ा होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं.

इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के नेटवर्क में भी तकनीकी खराबी आई थी. इसकी वजह से अमेरिका में देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप लागू करना पड़ा. इसके चलते हजारों उड़ानों में देरी हुई और बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए.

बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं भी हुई थीं प्रभावित

सोमवार को अमेरिका के कई बड़े बैंकों के ग्राहकों को ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस करने में परेशानी हुई. Chase, Bank of America, Wells Fargo और US Bank के ग्राहकों के अलावा पैसे ट्रांसफर करने वाली सेवा Zelle के यूजर्स ने भी शिकायतें कीं. इसकी शुरुआत JPMorgan Chase के सिस्टम में आई तकनीकी समस्या से हुई थी. इस गड़बड़ी का असर दूसरे बैंकों और भुगतान सेवाओं तक भी पहुंचा. Chase ने कहा कि यह साइबर हमला नहीं था और मंगलवार तक उसके सिस्टम सामान्य रूप से काम करने लगे थे.

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Microsoft 365 में भी पिछले हफ्ते आया था आउटेज

पिछले हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में भी बड़े स्तर पर तकनीकी खराबी आई थी. इसकी वजह से Outlook, Teams और कंपनी के AI असिस्टेंट Copilot समेत कई डिजिटल टूल प्रभावित हुए थे. इसका असर कारोबार करने वाली कंपनियों, अस्पतालों और अमेरिकी संघीय अदालतों के कामकाज पर भी पड़ा था. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि इस गड़बड़ी के पीछे किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि या साइबर हमले के संकेत नहीं मिले हैं. कंपनी ने AI एजेंट को भी इस समस्या की वजह मानने से इनकार किया था.

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