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रावण दहन जैसा बर्निंग बुल! पटाखों से जोरदार धमाका... मेक्सिको में 10 की मौत

मैक्सिको के सांता मारिया कांचेस्दा गांव में स्थानीय रस्म के दौरान पुआल का बर्निंग बुल चर्च में रखे पटाखों तक आग ले गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ, दीवारें गिरीं और टाउन स्क्वायर में आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए.

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मेक्सिको में भारी संख्या में लोग जुलूस निकाल रहे थे जब धमाका हो गया. (Photo- ITG)
मेक्सिको में भारी संख्या में लोग जुलूस निकाल रहे थे जब धमाका हो गया. (Photo- ITG)

मैक्सिको में एक गांव के त्योहार के दौरान 'बर्निंग बुल' के साथ चल रहा जश्न अचानक मौत के मंजर में बदल गया. आतिशबाजी से सजे पुआल के बैल में आग लगने के बाद वहां रखे पटाखों में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

हादसा शनिवार को मध्य मैक्सिको के टेमास्कालसिंगो नगरपालिका के सांता मारिया कांचेस्डा में हुआ. वीडियो में लोग पुआल से बने बैल को लेकर चलते दिखाई दे रहे हैं. बैल के ऊपर और आसपास पटाखे लगाए गए थे, जिनसे आतिशबाजी हो रही थी. यह आयोजन स्थानीय परंपरा का हिस्सा बताया गया है.

यह भी पढ़ें: मेक्सिको: सोशल मीडिया पर LIVE था इन्फ्लुएंसर, हत्यारों ने सरेआम मारी गोली

'बर्निंग बुल' से भड़की पटाखों में आग

बताया गया है कि पुआल के बैल में लगी आतिशबाजी ने गांव के चर्च में रखे पटाखों के बड़े भंडार को अपनी चपेट में ले लिया. इसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ. धमाका इतना तेज था कि आसपास की दीवारें गिर गईं और गांव के मुख्य चौक में आग फैल गई.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, धमाके के बाद कुछ लोग मलबे के नीचे फंस गए. राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला. पास के एटलाकोमुल्को नगरपालिका के डायोसिस ने बताया कि दो पादरी भी घायल हुए हैं, हालांकि उनकी हालत बचने लायक बताई गई है.

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धमाके की वजह की जांच शुरू

मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने बताया कि विस्फोट की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मैक्सिको में पटाखों से जुड़े हादसे पहले भी जानलेवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'कनाडा-मेक्सिको बाहर', ट्रंप ने कहा- अमेरिका को फिर से बनाओ FIFA का मेजबान

जुलाई 2018 में राजधानी मैक्सिको सिटी के उत्तर में स्थित तुल्तेपेक शहर की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 24 लोगों की मौत हुई थी. इससे दो साल पहले भी इसी शहर के एक बाजार में पटाखों के विस्फोट में 42 लोगों की जान चली गई थी. फिलहाल सांता मारिया कांचेस्डा में हुए इस हादसे के बाद जांच एजेंसियां विस्फोट की वजह का पता लगाने में जुटी हैं.

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