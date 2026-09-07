भारत में दिवाली पर होती है घर की सफाई, वैसे US में भी करते हैं ‘महासफाई’, जानें कब और क्यों?

भारत में दीवाली का त्योहार आते ही घरों में साफ-सफाई शुरू हो जाती है. लोग कई दिन पहले से घर की सफाई करने लगते हैं. पुराने सामान को हटाया जाता है, अलमारियां साफ होती हैं, पर्दे धोए जाते हैं और घर के कोने-कोने की सफाई की जाती है. माना जाता है कि दिवाली पर घर को साफ और सजाकर रखना शुभ होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में भी एक ऐसी ही परंपरा है, जिसे स्प्रिंग क्लीनिंग (Spring Cleaning) कहा जाता है? इसे आप आसान भाषा में वसंत के मौसम की बड़ी सफाई या ‘महासफाई’ कह सकते हैं.

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क्या है स्प्रिंग क्लीनिंग?

स्प्रिंग क्लीनिंग अमेरिका में लंबे समय से चली आ रही सफाई की परंपरा है. आमतौर पर लोग वसंत यानी स्प्रिंग के मौसम में घर की अच्छी तरह सफाई करते हैं. अमेरिका में वसंत का मौसम आमतौर पर मार्च से शुरू होकर मई तक रहता है. सर्दियों के दौरान ठंड की वजह से लोग घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं. कई जगहों पर घर लंबे समय तक बंद रहते हैं और खिड़कियां भी कम खोली जाती हैं. ऐसे में मौसम थोड़ा गर्म होते ही लोग घर की गहरी सफाई शुरू कर देते हैं. यह सिर्फ रोज की झाड़ू-पोंछा वाली सफाई नहीं होती. इसमें घर के उन हिस्सों की भी सफाई की जाती है, जिन पर रोज ध्यान नहीं जाता.

क्या-क्या साफ करते हैं लोग?

स्प्रिंग क्लीनिंग के दौरान लोग घर की खिड़कियां, पर्दे, कालीन, फर्नीचर, किचन की अलमारियां और स्टोरेज वाली जगहों की सफाई करते हैं. कई लोग अपने घर की अलमारी खोलकर पुराने कपड़े और इस्तेमाल में न आने वाली चीजें अलग करते हैं. जो सामान जरूरत का नहीं होता, उसे दान करने, बेचने या हटाने का फैसला किया जाता है. यानी इसका मकसद सिर्फ धूल-मिट्टी साफ करना नहीं, बल्कि घर को थोड़ा व्यवस्थित करना भी है.

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सर्दियों के बाद ही क्यों होती है सफाई?

इसके पीछे मौसम की बड़ी भूमिका है. सर्दियों में ठंड के कारण घर के दरवाजे और खिड़कियां ज्यादा समय तक बंद रखी जाती हैं. लोग घर को गर्म रखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं. जब मौसम गर्म होना शुरू होता है तो लोग खिड़कियां खोलते हैं और ताजी हवा घर के अंदर आने देते हैं. इसी समय घर की अच्छी तरह सफाई करने का मौका भी मिल जाता है. इसलिए स्प्रिंग क्लीनिंग को सर्दियों के बाद घर को नए मौसम के लिए तैयार करने का एक तरीका भी माना जाता है.

क्या यह दिवाली की सफाई जैसी ही है?

पूरी तरह नहीं, लेकिन दोनों में एक दिलचस्प समानता जरूर है. भारत में दिवाली से पहले लोग घर की सफाई और सजावट करते हैं. अमेरिका में स्प्रिंग क्लीनिंग के दौरान भी लोग घर के उन हिस्सों की सफाई करते हैं, जिन्हें रोज साफ नहीं किया जाता. फर्क यह है कि दिवाली की सफाई एक त्योहार और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है, जबकि स्प्रिंग क्लीनिंग मुख्य रूप से मौसम बदलने और घर को व्यवस्थित करने की आदत से जुड़ी है.

सिर्फ घर ही नहीं, मन भी होता है हल्का

स्प्रिंग क्लीनिंग को कई लोग घर को व्यवस्थित करने के साथ-साथ खुद को भी व्यवस्थित करने का मौका मानते हैं. पुराने और बेकार सामान को हटाने से घर में जगह बनती है और चीजें ढूंढना आसान हो जाता है. इसी वजह से ‘ स्प्रिंग क्लीनिंग’ शब्द का इस्तेमाल कई बार सिर्फ घर की सफाई के लिए नहीं, बल्कि पुरानी चीजों, आदतों और अव्यवस्था को हटाने के लिए भी किया जाता है.

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तो अगली बार जब आप अमेरिका के लोगों को स्प्रिंग क्लीनिंग करते सुनें, तो इसे सिर्फ सामान्य सफाई न समझें. यह वहां मौसम बदलने के साथ घर की बड़ी सफाई और चीजों को व्यवस्थित करने की एक लोकप्रिय परंपरा है. भारत में जहां दिवाली सफाई का बड़ा मौका बन जाती है, वहीं अमेरिका में वसंत का मौसम कई लोगों के लिए घर को नए सिरे से साफ और व्यवस्थित करने का समय होता है.

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