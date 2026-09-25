स्टारपावर से फर्स्ट लेडी तक... जिनपिंग की पत्नी मैडम पेंग की कहानी, कैसे बन गईं चीन की सॉफ्ट पावर?

वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल डिप्लोमेसी में एक और चेहरा लगातार कैमरों के फोकस में रहा. ये नाम था मैडम पेंग. 63 वर्ष की पेंग लियुआन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी हैं.
चीन की फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन सिर्फ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तित्व, कला और कूटनीतिक शैली से चीन की सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर मजबूती दी है. अमेरिका यात्रा के दौरान भी उनकी यही छवि देखने को मिली.
अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर राष्ट्रपति ट्रंप जब राष्ट्रपति जिनपिंग और फर्स्ट लेडी के अमेरिका आगमन पर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने उनके लिए 'ब्यूटीफुल' शब्द का इस्तेमाल किया. पेंग लियुआन कूटनीतिक सर्कल में मैडम पेंग के नाम से जानी जाती हैं.
कभी चीन के सबसे लोकप्रिय गायकों में शुमार पेंग ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ जिस सहजता से बातचीत की, उसने उनकी अंग्रेजी को भी चर्चा में ला दिया. दोनों को बिना इंटरप्रेटर के बातचीत करते देखा गया.
पेंग लियुआन की कहानी सिर्फ चीन के सबसे ताकतवर नेता की पत्नी बनने की कहानी नहीं है. वह अपनी पहचान पहले ही बना चुकी थीं. 1962 में शानदोंग में जन्मीं पेंग चीन की मशहूर लोक और ओपेरा सिंगर बनीं. वह चीन के बेहद लोकप्रिय CCTV न्यू ईयर गाला में नियमित रूप से नजर आती थीं और उनकी आवाज करोड़ों चीनी लोगों तक पहुंचती थी.
दिलचस्प बात यह है कि जब शी जिनपिंग राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे, तब पेंग की लोकप्रियता कई मायनों में उनसे कहीं ज्यादा थी.
चीन की राजनीति में कला के गठजोड़ का एक और पहलू मैडम पेंग से जुड़ा हुआ नजर आता है.
शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन से करीब चार दशक पहले माओ की पत्नी जियांग छिंग भी चीनी मंच और ओपेरा की दुनिया से जुड़ी थीं. फर्क यह था कि पेंग एक सफल गायिका बनीं, जबकि जियांग छिंग की पहचान मुख्यतः अभिनेत्री और बाद में चीन की सांस्कृतिक राजनीति की बेहद प्रभावशाली शख्सियत के तौर पर हुई.
ऐसे हुई थी मुलाकात
मैडम पेंग लियुआन और शी जिनपिंग की मुलाकात 1986 में एक साझा दोस्त के माध्यम से हुई. उस समय पेंग 24 साल की प्रसिद्ध लोक गायिका थीं, जबकि 33 साल के शी फुजियान के डिप्टी मेयर थे और पहले तलाकशुदा थे.
पेंग ने बाद में बताया कि पहली नजर में वे उन्हें मैच्योर और उम्रदराज लगे. लेकिन शी ने गायकी के बारे में सवाल पूछकर उनका दिल जीत लिया. शी का कहना है कि पहली मुलाकात के महज 40 मिनट में ही उन्होंने तय कर लिया था कि पेंग उनकी पत्नी बनेंगी. कुछ महीनों की कोर्टशिप के बाद सितंबर 1987 में दोनों ने शियामेन में शादी कर ली. समारोह बहुत सादा था. शादी के चार दिन बाद ही पेंग अपने गायकी टूर पर निकल गईं. बाद में उनकी बेटी शी मिंगज़े का जन्म 1992 में हुआ.
स्टार पावर ने दिलाई पहचान
मैडम पेंग के पास वह चीज थी जो किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हासिल करना मुश्किल है. ये चीज थी स्टार पावर. उनके चेहरे पर मुस्कान, मंच पर आत्मविश्वास, संगीत की पहचान और अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहज व्यवहार ने चीन की फर्स्ट लेडी की भूमिका को एक अलग रूप दिया. 2013 में जब शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका गए और कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में बराक ओबामा से मिले, तब पेंग की मौजूदगी भी अमेरिकी मीडिया के लिए खास आकर्षण बनी थी.
अंग्रेजी भाषा का कौशल
पेंग लियुआन अंग्रेजी में सहज हैं. जब वे अमेरिका दौरे पर आईं तो उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप से बिना अनुवादक के अंग्रेजी में बातचीत की. यह कौशल उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर और प्रभावी बनाता है. वे युवाओं से सीधे संवाद कर चीनी भाषा और संस्कृति सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत होती है.
व्हाइट हाउस स्टेट डिनर में पेंग ने स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट में युवा गायक मंडली के साथ चीनी लोक गीत 'जेसमिन फ्लावर' सुनते हुए चुपचाप सुर मिलाया. बच्चों ने उन्हें 'मदर पेंग' कहकर संबोधित किया. लाल गाउन में उनका सुरुचिपूर्ण अंदाज और मेलानिया ट्रंप के साथ सहज बातचीत ने मीडिया का ध्यान खींचा.
पेंग लियुआन चीन की सॉफ्ट पावर की सुंदर मिसाल हैं. उनकी कला, व्यक्तित्व और कूटनीति मिलकर एक ऐसा संदेश देती है जो सत्ता के कठोर चेहरे को नरम बनाता है.