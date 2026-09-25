साइकिल चोरी की फरियाद लेकर DM के पास पहुंची छात्रा, अफसर ने खुद बाजार ले जाकर दिलाई नई साइकिल

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक छात्रा अपनी साइकिल चोरी होने की शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची. आंवला थाना क्षेत्र के रामगंगा गोटिया की रहने वाली 22 वर्षीय नीतू ने बताया कि करीब तीन महीने पहले बरेली ITI कॉलेज के छात्रावास से उसकी साइकिल चोरी हो गई थी. साइकिल चोरी होने के बाद नीतू को कॉलेज और पढ़ाई से जुड़े काम के लिए आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अपनी इसी परेशानी को लेकर वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और डीएम अविनाश कुमार को पूरी बात बताई.

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नीतू ने जब जिलाधिकारी को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया. इसके बाद डीएम ने अपने स्टाफ के साथ छात्रा को बड़े बाजार ले जाने का फैसला किया. वहां छात्रा के लिए नई साइकिल खरीदी गई. इसके बाद जिलाधिकारी ने अपने हाथों से नीतू को नई साइकिल सौंप दी. साइकिल मिलने के बाद नीतू के चेहरे पर खुशी दिखाई दी. जिस साइकिल के चोरी होने के बाद उसे रोजमर्रा की पढ़ाई के लिए आने-जाने में परेशानी हो रही थी, उसकी जगह अब उसे नई साइकिल मिल गई थी.

नई साइकिल लेकर खुशी-खुशी लौटी छात्रा

जिलाधिकारी कार्यालय से नई साइकिल मिलने के बाद नीतू बेहद खुश नजर आई. उसने डीएम अविनाश कुमार का आभार जताया और कहा कि वह इस पल को हमेशा याद रखेगी. नीतू ने कहा कि भविष्य में जब वह कुछ बनने के बाद सक्षम होगी तो वह भी जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर इसी तरह उनकी मदद करना चाहती है. छात्रा ने डीएम की इस पहल की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया. उसके लिए यह सिर्फ नई साइकिल मिलने का मामला नहीं था, बल्कि उसकी पढ़ाई और आने-जाने में हो रही परेशानी का भी समाधान हो गया.

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इस घटना के बाद बरेली में जिलाधिकारी की इस पहल की चर्चा हो रही है. लोगों के बीच भी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई कि एक छात्रा अपनी छोटी सी परेशानी लेकर डीएम के पास पहुंची और उसकी समस्या पर तत्काल ध्यान दिया गया. साइकिल चोरी होने के बाद नीतू को आने-जाने में परेशानी हो रही थी. उसने अपनी समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी और डीएम ने उसके लिए नई साइकिल की व्यवस्था कर दी.

शहर में डीएम की पहल की चर्चा

इस पूरे घटनाक्रम में छात्रा और जिलाधिकारी के बीच हुई मुलाकात की तस्वीर भी खास रही. आमतौर पर लोग अपनी शिकायत और फरियाद लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहां छात्रा की परेशानी सुनने के बाद डीएम ने उसके लिए तुरंत नई साइकिल खरीदवाई और खुद उसे सौंपा. नीतू नई साइकिल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय से खुशी-खुशी रवाना हुई. उसने भविष्य में जरूरतमंद लोगों की मदद करने की इच्छा भी जताई. बरेली में सामने आई यह घटना छात्रा के लिए राहत की वजह बनी. साइकिल चोरी होने के करीब तीन महीने बाद उसे फिर से पढ़ाई के लिए आने-जाने का साधन मिल गया.



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