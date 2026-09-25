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युवतियों से छींटाकशी, विरोध पर गाली-गलौज... CCTV फुटेज से पकड़े गए दो आरोपी

मेरठ के लालकुर्ती पैंट एरिया में शुक्रवार को खरीदारी करने पहुंची दो युवतियों से छींटाकशी का मामला सामने आया. आरोप है कि स्कूटी पर बैठे दो युवकों ने विरोध करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. सूचना पर पुलिस और एंटी रोमियो टीम सक्रिय हुई और CCTV फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया.

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एसपी सिटी ने बताया कैसे हुई गिरफ्तारी.(Photo: Screengrab)
एसपी सिटी ने बताया कैसे हुई गिरफ्तारी.(Photo: Screengrab)

मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र के नाला रोड बाजार स्थित लालकुर्ती पैंट एरिया में शुक्रवार दोपहर खरीदारी करने पहुंची दो युवतियों से छींटाकशी का मामला सामने आया है. आरोप है कि दुकान के बाहर स्कूटी पर बैठे दो युवकों ने युवतियों के साथ अभद्रता की. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है,जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां शुक्रवार को बाजार में खरीदारी के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान दुकान के बाहर स्कूटी पर बैठे युवकों ने उन पर छींटाकशी शुरू कर दी. युवतियों ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि दोनों ने अभद्र भाषा (गाली-गलौज) का इस्तेमाल किया. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और हंगामा होने लगा.

यह भी पढ़ें: मेरठ के सेंट्रल मार्केट व्यापारियों को बड़ी राहत: सरकार ला रही पुनर्वास नीति, 650 दुकानदारों को मिलेगी जगह

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स्थिति बिगड़ती देख दोनों युवक वहां से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही लालकुर्ती थाना पुलिस और एंटी रोमियो टीम सक्रिय हुई. पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और उसमें सामने आए संदिग्धों की पहचान शुरू की.

CCTV फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान कामिल (21) पुत्र अब्दुल अलीम, निवासी जामुन मोहल्ला लालकुर्ती और सोफियान (20) पुत्र हाजी चांद, निवासी सोतीगंज थाना सदर के रूप में हुई है.

पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की गई और दोनों को न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस के मुताबिक मामले में चौकी प्रभारी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि दोपहर के समय थाना लालकुर्ती क्षेत्र के पैठ बाजार से युवती के साथ दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ की सूचना मिली थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की गई.

एसपी सिटी ने बताया कैसे हुई गिरफ्तारी

एसपी सिटी के अनुसार CCTV फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान कामिल और सुफियान के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि चौकी प्रभारी की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है. मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया है. घटना के बाद बाजार में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई की.

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