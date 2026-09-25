How to Clean Warm Clothes: आने वाली हैं सर्दियां, बिना धोए ऐसे साफ करें मोटे-मोटे रजाई-कंबल, ड्राई क्नीलिंग के बचेंगे पैसे

How to Clean Warm Clothes: सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है और ऐसे में अलमारी या बॉक्स बेड में महीनों से बंद पड़े भारी-भरकम रजाई और कंबलों को बाहर निकालने का समय आ गया है. लेकिन लंबे समय तक बंद रहने के कारण इनमें सीलन और धूल की गंध आ जाती है, साथ ही बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं. मोटे और भारी होने की वजह से इन्हें घर पर पानी से धोना और सुखाना बेहद मुश्किल काम होता है.

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वहीं हर बार इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए देना जेब पर भारी पड़ता है. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है! आप बिना एक बूंद पानी का इस्तेमाल किए और बिना धोए घर पर ही अपने रजाई-कंबलों को एकदम नया, बदबू-मुक्त और जर्म-फ्री बना सकते हैं. आइए जानते हैं बिना पानी के रजाई-कंबल की सफाई करने के 3 सबसे आसान और असरदार हैक्स!

बिना धोए रजाई-कंबल साफ करने के आसान हैक्स



1. बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल का जादू

कैसे करें: सबसे पहले कंबल को बेड पर पूरा फैला लें. अब बेकिंग सोडा (मीठा सोडा) को एक छलनी की मदद से पूरे कंबल पर हल्का-हल्का छिड़क दें. अगर आप अच्छी खुशबू चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा में 4-5 बूंदें लैवेंडर या टी-ट्री एसेंशियल ऑयल की मिला लें.

सफाई विधि: इसे 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. बेकिंग सोडा रजाई-कंबल में जमा नमी, पसीने की बदबू और धूल को पूरी तरह सोख लेता है. इसके बाद एक कपड़ों वाले सॉफ्ट ब्रश से रगड़कर बेकिंग सोडा झाड़ दें या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें.

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2. वैक्यूम क्लीनर से धूल और डस्ट माइट्स हटाएं

रजाई और कंबलों के रेशों में धूल-मिट्टी के बारीक कण और डस्ट माइट्स (सूक्ष्म कीटाणु) जम जाते हैं. इन्हें हटाने के लिए वैक्यूम क्लीनर का फैब्रिक या अपहोल्स्ट्री अटैचमेंट लगाएं और धीमी स्पीड पर पूरे कंबल को अच्छे से क्लीन करें. इससे बिना धोए ही सारी धूल और जर्म्स बाहर निकल जाएंगे.

3. धूप और सिरके का स्प्रे

स्प्रे बनाएं: एक स्प्रे बोतल में 1 कप पानी और 2 चम्मच सफेद सिरका मिलाकर हल्का सा मिश्रण तैयार करें.

सफाई विधि: रजाई या कंबल को 1-2 घंटे के लिए अच्छी धूप में फैला दें. अब इस सिरके के घोल को कंबल पर दूर से हल्का-हल्का स्प्रे करें (कंबल को गीला नहीं करना है, बस हल्की मिस्ट देनी है). धूप की पराबैंगनी किरणें और सिरका मिलकर सारे बैक्टीरिया और सीलन की बदबू को पूरी तरह खत्म कर देंगे.

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