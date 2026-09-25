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दहेज, अंधविश्वास और जमीन का विवाद... विवाहिता पर पेट्रोल डालकर जलाया, पति समेत 4 गिरफ्तार

राजस्थान के जैसलमेर में विवाहिता हिना भील की इलाज के दौरान मौत हो गई. मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, टोने-टोटके कराने, संतान नहीं होने देने और पुश्तैनी जमीन हड़पने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं. शिकायत के मुताबिक, 21 सितंबर की रात हिना पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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'बेटा न हो इसलिए गर्भपात की दवाएं दीं'.(Photo: Vimal Bhatia/ITG)
'बेटा न हो इसलिए गर्भपात की दवाएं दीं'.(Photo: Vimal Bhatia/ITG)

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खुहड़ी थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में हिना भील को ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. घटना में वह 90 फीसदी से ज्यादा झुलस गई थीं. गंभीर हालत में पहले जैसलमेर और फिर जोधपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, हिना भील की शादी 29 जून 2012 को हिंदू रीति-रिवाज से भगवानाराम भील के साथ हुई थी. कुछ समय तक ससुराल में सब सामान्य रहा, लेकिन बाद में मायके वालों ने पति, सास, ससुर और जेठानी पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. परिवार का दावा है कि दहेज में कार लाने को लेकर भी हिना को लगातार परेशान किया जाता था.

यह भी पढ़ें: सोते समय पेट्रोल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया! रोंगटे खड़े कर देगी जैसलमेर की ये वारदात

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मृतका के पिता पुरखाराम भील की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति भगवानाराम, ससुर सोनाराम, सास लसमो देवी और जेठानी अमृता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पहले पुलिस ने मामले में पति समेत तीन लोगों को डिटेन किए जाने की जानकारी दी थी, जबकि बाद में चार आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई.

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जमीन और संतान को लेकर लगाए गंभीर आरोप

हिना के पिता ने अपनी शिकायत में जेठानी अमृता देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अमृता देवी ने भगवानाराम को अपने प्रभाव में ले लिया था और दोनों ने मिलकर हिना के खिलाफ साजिश रची. आरोप है कि हिना को पति से मिलने, अकेले रहने और आसपास के लोगों के पास जाने तक से रोका जाता था.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेठानी नहीं चाहती थी कि हिना के कोई संतान हो, क्योंकि वह पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहती थी. परिवार का दावा है कि हिना को धोखे से गर्भपात की दवाइयां और कुछ संदिग्ध चीजें दी जाती थीं. इससे उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी. हालांकि, इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल वाले अंधविश्वास के नाम पर हिना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. उसे जबरन स्थानीय माता के थान पर ले जाया जाता था, जहां तांत्रिक क्रियाओं और टोने-टोटके के जरिए डराया-धमकाया जाता था. परिवार का कहना है कि इस तरह की प्रताड़ना लंबे समय से चल रही थी.

पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप

मृतका के पिता की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 की रात ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से हिना पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. आग की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गईं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि परिजन उन्हें उपचार के लिए जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल लेकर गए.

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जैसलमेर में हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हिना को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिस के अनुसार, जब उन्हें जैसलमेर लाया गया था, तब वह बेहोशी की हालत में थीं और उनके बयान दर्ज नहीं किए जा सके. जोधपुर में उपचार के दौरान 24 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया.

हिना की मौत के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से जोधपुर में शव का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में पुलिस अब हत्या के आरोपों की जांच कर रही है. घटना के बाद एफएसएल और अन्य जांच टीमों को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

खुहड़ी थाना अधिकारी भागु राम के मुताबिक, विवाहिता को पेट्रोल डालकर जलाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. घटनास्थल पर एफएसएल और अन्य जांच टीमों को बुलाया गया. टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल शुरू की.

परिवार की शिकायत में दहेज प्रताड़ना, संतान नहीं होने देने की कथित साजिश, जमीन विवाद, अंधविश्वास और टोने-टोटके के आरोप लगाए गए हैं. दो साल पहले खरीदी गई कार को मायके से लाने की मांग का भी जिक्र किया गया है. पुलिस इन सभी आरोपों को जांच के दायरे में लेकर आगे बढ़ रही है.

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फिलहाल पति भगवानाराम, ससुर सोनाराम, सास लसमो देवी और जेठानी अमृता देवी पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मामले ने एक बार फिर घरेलू प्रताड़ना और अंधविश्वास से जुड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

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