100 KM की रफ्तार में लुधियाना में कार का कहर, बाइक सवार 15 फीट हवा में उछला, CCTV में कैद हादसा

पंजाब के लुधियाना में तेज रफ्तार Tiago EV कार का खौफनाक वीडियो सामने आया है. कार ने सड़क पर एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में पांच लोग बुरी तरह घायल हो गए. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार सामने आने वाले वाहनों से टकराती दिखाई दे रही है. हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार टक्कर लगने के बाद कई फीट हवा में उछल गया.

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CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि कार बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारती है. टक्कर लगते ही बाइक सवार करीब 15 फीट हवा में उछल जाता है. इसके बाद वह करीब तीन गुलाटियां खाते हुए लगभग 30 फीट दूर सड़क पर जाकर गिरता है. हादसे की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं. इसके बाद भी कार नहीं रुकी. बेकाबू कार आगे बढ़ती रही और सामने से आ रहे दो ई-रिक्शा तथा एक एक्टिवा को भी टक्कर मार दी.

ई-रिक्शा पूरी तरह पलट गया

कार की टक्कर से एक ई-रिक्शा पूरी तरह पलट गया. CCTV फुटेज में हादसे की पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है. कार जिस दिशा में आगे बढ़ती है, उसके सामने आने वाले वाहन उसकी चपेट में आते जाते हैं. चश्मदीद के मुताबिक कार की रफ्तार कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी. हालांकि यह रफ्तार चश्मदीद द्वारा बताई गई है.

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पांच लोग घायल, अस्पताल में भर्ती



हादसे में कुल पांच लोगों के घायल होने की जानकारी है. हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है. CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार की रफ्तार और उसके बाद हुए हादसे का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है. खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी. पुलिस हादसे से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद तेज रफ्तार कार और उसके बाद हुए एक के बाद एक टकराव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. पांच लोगों के घायल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.



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