scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किम अभी जिंदा हैं! ब्रेन हेमरेज से मौत की अफवाहों के बीच नॉर्थ कोरिया ने जारी किए सबूत

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने नेता किम जोंग उन की नई तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में वह प्योंगयांग में राष्ट्रीय परिधान और फुटवियर प्रदर्शनी का दौरा करते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ पत्नी री सोल जू और बेटी किम जू ए भी नजर आईं. सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर के बाद मीडिया ने यह फोटोज शेयर की हैं.

Advertisement
X
मौत की अफवाहों के बीच किम जोंग उन कपड़ों की प्रदर्शनी में नजर आए. (Photo- Korean Central News Agency)
मौत की अफवाहों के बीच किम जोंग उन कपड़ों की प्रदर्शनी में नजर आए. (Photo- Korean Central News Agency)

उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत की अफवाहों के बीच देश की सरकारी मीडिया ने उनकी तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में किम एक प्रदर्शनी में नजर आ रहे हैं. इससे उनकी मौत, कोमा में जाने या गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के दावों को खारिज किया गया है.

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) का कहना है कि, किम जोंग उन सोमवार को प्योंगयांग में आयोजित राष्ट्रीय परिधान और फुटवियर प्रदर्शनी-2026 में पहुंचे थे. इस दौरान उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थीं. सरकारी मीडिया ने मंगलवार को उनके विजिट की जानकारी दी. इसके साथ ही उनकी तस्वीरें भी शेयर की.

ब्रेन हेमरेज से मौत की उड़ी थी अफवाह

सम्बंधित ख़बरें

North korea ballistic missile (File Photo)
तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर दागी मिसाइल
Kim Jong Un Sister Kim Yo Jong
किम की बहन ने साउथ कोरिया को चेताया, कहा- हमला तो होगा
Ri Song Gum of North Korea, center, silver medalist, Mirabai Chanu Saikhom of India, left, and bronze medalist Luluk Diana Tri Wijayana
क‍िम जोंग के देश की ल‍िफ्टर ने तोड़ा चानू का सपना, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं (Photo: AFP/AP)
परमाणु हथियारों के बदले रियायत! क्या किम जोंग के साथ होगी सीक्रेट डील?
North Korea Missile Test
उत्तर कोरिया ने कौन सी मिसाइल दागी कि हिल गए अमेरिका-जापान?

दरअसल, किम जोंग उन की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे थे. कुछ पोस्ट में कहा गया कि ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मौत हो गई है. वहीं, कुछ दावों में उनके कोमा में जाने या गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट होने की बात कही गई. यह भी दावा किया गया कि उन्हें इलाज के लिए चीन की राजधानी बीजिंग ले जाया गया है.

Advertisement

ये दावे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैलने की बात सामने आई है. इसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इन्हें शेयर किया जाने लगा. कुछ टैब्लॉयड मीडिया संस्थानों ने भी इन खबरों को दोहराया. हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया था.

Kim Jon Un
किम जोंग उन परिवार के साथ परिधान और फुटवियर प्रदर्शनी में शामिल हुए. (Photo-Korean Central News Agency)

प्रदर्शनी में पहुंचे किम, उद्योग की तारीफ की

KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने राष्ट्रीय परिधान और फुटवियर प्रदर्शनी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने देश के हल्के उद्योग के विकास की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हो रहा विकास लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है.

किम ने उन फैक्ट्रियों का भी जिक्र किया, जिन्हें उनके '20×10' क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बनाया गया है. इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है. इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है.

Kim Jon UN
सोशल मीडिया पर किम की मौत की खबरें जमकर सुर्खियां बटोर रही थी. (Photo-Korean Central News Agency)

किम की तस्वीरें ऐसे समय पर जारी की गई हैं, जब उनकी सेहत और मौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वह प्रदर्शनी में शामिल हुए और वहां की गतिविधियों का जायजा लिया. हालांकि, तस्वीरें जारी होने से सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनकी सार्वजनिक मौजूदगी का संकेत मिला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किम अभी जिंदा हैं! ब्रेन हेमरेज से मौत की अफवाहों के बीच नॉर्थ कोरिया ने जारी किए सबूत |
    Dussehra 2026: कहीं दामाद तो कहीं पूर्वज, भारत में इन 7 जगहों पर होती है रावण की पूजा |
    How To Reuse Old Wrist Watch: दराज में पड़ी पुरानी और बंद घड़ियों को न समझें कबाड़! डायल से स्ट्रैप तक, ऐसे करें दोबारा इस्तेमाल |
    गरबा कर रहीं महिलाओं से बदसलूकी, विरोध पर थार से कुचलने की कोशिश... ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में दबंगई |
    'पत्नी को सताओ, GF को सहलाओ', पवन सिंह ने जपा अक्षरा का नाम, भड़की एक्ट्रेस- पराई औरतों पर बुरी नजर... |
    मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, लोकप्रियता गिरकर 31% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर |
    कभी गल्फ, कभी पहाड़... अब इस अमेरिकी राज्य का नाम बदलना चाहते हैं ट्रंप |
    ठंडा मौसम और हवा की धीमी रफ्तार... दिल्ली-NCR में सताने लगी प्रदूषण की चिंता, AQI लेवल बढ़ा |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और गिरफ्तारी, अनिल पंडित से कराई थी बात, ₹35 हजार और विदेश का लालच |
    'होर्मुज में तनाव के लिए अमेरिका जिम्मेदार', अराघची ने कूटनीति पर दिया जोर
    Advertisement