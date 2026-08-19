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पाकिस्तान में ट्रेन उड़ाने की साजिश, बाल-बाल बची जाफर एक्सप्रेस

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जैकोबाबाद के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के रास्ते में बम धमाका हुआ, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा. ट्रेन को तुरंत जैकोबाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ.

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पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई है
पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश हुई है

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंगलवार को एक बम धमाके की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई. जैकोबाबाद के पास ट्रेन के पहुंचने से कुछ समय पहले रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ, जिससे पटरी को नुकसान पहुंचा. घटना के बाद एहतियात के तौर पर जाफर एक्सप्रेस को जैकोबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने जैकोबाबाद सदर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत अब्दुल्ला लशारी गांव के पास सोमरा ब्रांच इलाके में रेलवे ट्रैक के नजदीक एक विस्फोटक उपकरण लगाया था.

जाफर एक्सप्रेस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही इसमें धमाका हो गया. जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा जा रही थी. धमाके की सूचना मिलते ही रेलवे और सुरक्षा अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस कारण ट्रेन जैकोबाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही. घटना में ट्रेन या उसमें सवार यात्रियों को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है.

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BRG ने ली हमले की जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने ली है. संगठन की ओर से जारी बयान में दावा किया गया कि उसके लड़ाकों ने जैकोबाबाद इलाके में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया था. BRG के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच के हवाले से जारी बयान में दावा किया गया कि संगठन के सदस्यों ने जैकोबाबाद में रेलवे ट्रैक के पास विस्फोटक लगाया था और धमाके के कारण पटरी को गंभीर नुकसान पहुंचा.

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संगठन ने अपने बयान में आगे भी इस तरह के हमले जारी रखने की धमकी दी है. BRG ने कहा कि वह बलूचिस्तान की कथित 'पूर्ण आजादी' तक अपने हमले जारी रखेगा. संगठन के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन फिर बनी निशाना, रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, रॉकेट से भी अटैक

पुलिस ने शुरू की जांच

धमाके की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. इलाके को सुरक्षित करने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी गई है. रेलवे ट्रैक को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है. सुरक्षा कारणों से जाफर एक्सप्रेस को जैकोबाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रोके रखा गया. रेलवे ट्रैक की जांच और सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन की आगे की यात्रा को लेकर फैसला किए जाने की बात सामने आई.

जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा के बीच चलने वाली महत्वपूर्ण यात्री ट्रेन है. इससे पहले भी इस ट्रेन और बलूचिस्तान से जुड़े रेल नेटवर्क को हमलों में निशाना बनाया जा चुका है. ताजा घटना में ट्रेन के मौके पर पहुंचने से पहले विस्फोट हो जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया.

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