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रूस में ड्रोन हमले की चपेट में आया इंडियन स्टूडेंट, गंभीर रूप से जख्मी

यूक्रेन की सेना ने पिछले दो दिनों में रूस पर अपने सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया है. इनमें से कुछ ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे हैं. हालांकि रूस ने कई ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है.

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बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रूस में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं. (Representative Image)
बड़ी संख्या में भारतीय छात्र रूस में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं. (Representative Image)

रूस में एक इंडियन स्टूडेंट एक ड्रोन हमले की चपेट में आकर घायल हो गया है. मॉस्को में भारतीय दूतावास ने बताया कि बुधवार को रूस में एक ड्रोन हमले में एक भारतीय छात्र को मामूली चोटें आईं और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

इस भारतीय नागरिक की पहचान ऊफ़ा में बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र के तौर पर हुई है. 

हालांकि भारतीय मिशन ने छात्र का नाम और दूसरी जानकारी नहीं दी. 

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हर साल हजारों भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए रूस जाते हैं. इनमें से ज़्यादातर मेडिकल कोर्स करने जाते हैं. 

भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दूतावास छात्र और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हर जरूरी मदद दे रहा है."

यह घटना रूस और यूक्रेन के बीच लंबी दूरी के ड्रोन हमलों में तेज़ी आने के दौरान हुई है. 

यूक्रेनी सेना ने पिछले दो दिनों में रूस पर अपने सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया है. रूसी अधिकारियों ने बताया है कि कई इलाकों में सैकड़ों ड्रोन को रोका गया जिनमें फ्रंट लाइन से दूर के इलाके भी शामिल हैं. 

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रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार ऊफ़ा में एक तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से हमला हुआ और स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि शहर पर हमला हुआ है. ऊफ़ा रूस के बशकोर्तोस्तान इलाके की राजधानी है. यह एक इंडस्ट्रियल शहर है जो मॉस्को से लगभग 1,200-1,300 किलोमीटर पूर्व में और रूस-यूक्रेन बॉर्डर से काफी पूर्व में स्थित है. 

रूस में मेडिकल पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. भारत में मेडिकल सीटों की कमी और निजी कॉलेजों की ऊंची फीस के कारण हर साल हजारों भारतीय छात्र रूस जाकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. वर्तमान में करीब 20 से 27 हजार भारतीय छात्र रूसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं. 

अगस्त 2026 में यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं. यह युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है. सबसे हालिया बड़े हमले 15-16 अगस्त 2026 की रात को हुआ, जब यूक्रेन ने सैकड़ों ड्रोन दागे. रूस ने दावा किया कि उसने 800 से अधिक ड्रोन मार गिराए. मॉस्को क्षेत्र में 600 ड्रोन भेजे गए, जिनमें से कई को रोका गया. इन हमलों में मॉस्को के पास पोडॉल्स्क में विल्डबेरीज के विशाल वेयरहाउस में आग लग गई.  रोस्तोव क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हुई. कुल मिलाकर कम से कम 6-7 मौतें हुईं. 

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