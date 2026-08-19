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Viral Video: लोहे की रॉड से शख्स पर ताबड़तोड़ हमला, सिर पर पैर रखकर खड़ा हुआ था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

कर्नाटक के शिवमोग्गा में लोहे की रॉड से एक शख्स पर बेरहमी से हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राघवेंद्र उर्फ एप्पल रघु को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें इस सनसनीखेज वारदात की कहानी.

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आरोपी एप्पल रघु के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
आरोपी एप्पल रघु के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े एक व्यक्ति को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है. आरोपी ने घायल शख्स के शरीर और पैरों पर लगातार रॉड से वार किए. हमले के बाद पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं.

यह घटना शिवमोग्गा जिले के होसनगर तालुक में गर्थिकेरे गांव के पास अवुका सर्किल की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, हमले का आरोपी राघवेंद्र उर्फ 'एप्पल रघु' है. उसने कथित तौर पर स्थानीय निवासी मंजूनाथ पर लोहे की रॉड से हमला किया. हमले में मंजूनाथ को पैरों और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.

वायरल हो रहे 1 मिनट 26 सेकेंड के वीडियो में राघवेंद्र को मंजूनाथ पर हमला करते देखा गया है. वीडियो में मंजूनाथ सड़क के बीच में घायल हालत में पड़ा दिखाई देता है. इसी दौरान आरोपी उसके ऊपर लोहे की रॉड से लगातार वार करता नजर आता है. आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर मंजूनाथ के हाथ-पैर समेत शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर रॉड से वार किए. हमले की वजह से उसके अंगों में फ्रैक्चर हो गया और वह सड़क पर बुरी तरह घायल होकर पड़ा रहा. वीडियो में हमले की बेरहमी साफ दिखाई देती है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला.

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हमले के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर मंजूनाथ को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसके सिर पर अपना पैर रख दिया. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद उसने घायल व्यक्ति को सड़क के किनारे की तरफ घसीटा. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया और लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. देखें वायरल वीडियो-

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद शिवमोग्गा पुलिस हरकत में आई. पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ समय बाद राघवेंद्र उर्फ 'एप्पल रघु' को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अब इस पूरे हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

शिवमोग्गा के एसपी बी. एन. निखिल ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले में केस दर्ज किया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मंजूनाथ पर इतना हिंसक हमला क्यों किया गया. जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि क्या दोनों व्यक्तियों के बीच पहले से कोई विवाद या दुश्मनी चल रही थी.

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फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की पूरी वजह पता लगाने में जुटी है. जांच के दौरान आरोपी और पीड़ित के बीच संबंध, किसी पुराने विवाद और घटना से पहले की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हमले की असली वजह सामने आ सकेगी.

हमले में गंभीर रूप से घायल हुए मंजूनाथ को इलाज के लिए शिवमोग्गा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. बताया गया है कि हमले के कारण उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं.

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भी काफी चर्चा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, यह साफ नहीं हुआ है कि हमले की तत्काल वजह क्या थी और आरोपी ने इतनी बेरहमी से मंजूनाथ को क्यों पीटा. पुलिस की जांच के बाद ही इस हिंसक वारदात की पूरी कहानी सामने आएगी.

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