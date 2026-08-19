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नेपाल से चंडीगढ़ जा रही टैक्सी गंगा एक्सप्रेसवे पर पलटी, 3 की मौत, 2 साल के बच्चे समेत 6 घायल

उत्तर प्रदेश के बदायूं में बुधवार तड़के गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. नेपाल से चंडीगढ़ जा रही अर्टिगा टैक्सी के सामने अचानक कुत्ता आ गया. उसे बचाने की कोशिश में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो वर्षीय बच्चे सहित छह यात्री घायल हैं.

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2 साल के बच्चे समेत 6 घायल.(Photo: Representational)
2 साल के बच्चे समेत 6 घायल.(Photo: Representational)

बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह करीब 3 बजे दर्दनाक दुर्घटना हुई. चैनल नंबर 175 के पास नेपाल से चंडीगढ़ जा रही अर्टिगा टैक्सी अचानक सड़क पर आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर पलट गई. वाहन में ड्राइवर समेत कुल नौ लोग सवार थे.

जानकारी के मुताबिक, टैक्सी में सवार सभी यात्री नेपाल के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी लोग रुपैडिया से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे. अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के दौरान चालक ने वाहन मोड़ा, लेकिन इसी दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एक्सप्रेसवे पर पलट गई.

यह भी पढ़ें: बदायूं: पत्नी ने नहीं बनाई सूखी सब्जी तो पति ने 112 पर मिलाया फोन, आधी रात पहुंची पुलिस

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दो महिलाओं की मौके पर मौत

हादसे में दीपना खात्री (32), पत्नी नेमबहादुर, निवासी बेलवा, जिला डांग, नेपाल और विपना सुनमगर (32), पत्नी विशाल, निवासी नेपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं करीब 22 वर्षीय एक अज्ञात युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस तरह दुर्घटना में मृतकों की संख्या तीन हो गई.

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दुर्घटना में चालक दीपक ओली (28), पुष्पा (40), ज्ञान बहादुर मल्ल (22), यादव पोडे (22), दो वर्षीय विनोद और 10 वर्षीय सिमोन घायल हुए हैं. सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल बदायूं भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसे की जानकारी मिलते ही वजीरगंज थाना प्रभारी राजेश कौशिक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस टीम ने राहत और बचाव अभियान शुरू कराया. घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

शवों को CHC वजीरगंज में रखा गया

दुर्घटना में जान गंवाने वाले तीनों लोगों के शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में रखवाए गए हैं. पुलिस ने शवों की पंचायतनामा कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हादसे में क्षतिग्रस्त अर्टिगा टैक्सी को एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में खड़ा कराया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो.

पुलिस के मुताबिक, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में सड़क पर अचानक कुत्ता आने और उसे बचाने की कोशिश के दौरान चालक के नियंत्रण खोने की बात सामने आई है. दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को भी जांच में शामिल किया जा रहा है.

वजीरगंज थानाध्यक्ष राजेश कौशिक ने बताया कि हादसे में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि छह लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का उपचार कराया जा रहा है. पुलिस दुर्घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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