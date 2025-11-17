पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन फिर बनी निशाना, रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, रॉकेट से भी अटैक

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है. बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में रेलवे ट्रैक पर लगाए गए एक विस्फोटक उपकरण में ट्रेन के गुजरने के ठीक बाद धमाका हुआ, जिससे जाफ़र एक्सप्रेस एक और बड़े हमले से बाल-बाल बच गई.

यह पाकिस्तान की सबसे अधिक निशाना बनाई जाने वाली यात्री ट्रेनों में से एक पर हुआ नवीनतम हमला है. पुलिस और रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने शहीद अब्दुल अज़ीज़ बुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम लगाया था. क्वेटा से पेशावर जा रही यह ट्रेन ब्लास्ट होने से कुछ क्षण पहले ही उस सेक्शन को पार कर गई थी. इस हमले में कोई यात्री या रेलवे कर्मचारी घायल नहीं हुआ.

नसीराबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुलाम सरवर ने बताया कि विस्फोट के बाद सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त ट्रैक की जांच शुरू हो गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है.

रॉकेट से भी निशाना बनाने की कोशिश

एसएसपी ने यह भी बताया कि ट्रैक पर ब्लास्ट के अलावा, हथियारों से लैस लोगों ने दूर से ट्रेन पर चार रॉकेट दागे, लेकिन कोई भी कोच से नहीं टकराया.रेलवे अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट से ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्वेटा और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गईं.

सुरक्षा खतरों के कारण चार दिन के अंतराल के बाद ही यह सेवा रविवार को बहाल हुई थी. बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच के अनुसार, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने मीडिया को जारी एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है.

मार्च से हमलों का सिलसिला

जाफर एक्सप्रेस इस वर्ष लगातार उग्रवादी हमलों का सामना कर रही है. हमलों की यह शुरूआत 11 मार्च को हुई थी, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने लगभग 440 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन पर हमला किया था. तब से यह ट्रेन लगातार निशाना बनी हुई है. जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी इस ट्रेन को निशाना बनाकर कई विस्फोट और रॉकेट हमले किए जा चुके हैं, जिनमें कई यात्री घायल हुए हैं और ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर चुकी हैं.

