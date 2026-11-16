scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

200 रुपये से शुरू... दिल्ली में कहां है जैकेट का सबसे सस्ता मार्केट? उमड़ती है भीड़

दिल्ली के जाफराबाद में सर्दी आने के साथ ही जैकेट खरीदने वालों की भी भीड़ लगने शुरू हो जाती है. ऐसे में जानते हैं कि वहां कितने में जैकेट मिल जाती है.

Advertisement
X
दिल्ली के जाफराबाद में सस्ते में जैकेट्स मिलती हैं. (Photo: AI Generated)
दिल्ली के जाफराबाद में सस्ते में जैकेट्स मिलती हैं. (Photo: AI Generated)

दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरुरत पड़ेगी. अगर आप भी इस सीजन में जैकेट खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको दिल्ली के उस बाजार के बारे में बता रहे हैं, जहां जैकेट्स का भंडार है. यूट्यूब पर अपलोड किए गए कई वीडियो में तो ये भी दावा किया गया है कि यहां 110 रुपये, 200 रुपये से भी जैकेट मिलना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में जानते हैं दिल्ली के इस बाजार के बारे में, जहां कभी कम रेट में जैकेट मिलते हैं.  

अगर आप भी इस बार कम बजट में जैकेट खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली का जाफराबाद बाजार आपके काम आ सकता है. यूट्यूब पर इस बाजार के कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें 110 रुपये और 200 रुपये से जैकेट मिलने का दावा किया गया है. यहां सस्ती जैकेट की काफी वैरायटी देखने को मिलती है. हालांकि, हर जैकेट की कीमत 200 रुपये हो, ऐसा जरूरी नहीं है. डिजाइन, कपड़े, क्वालिटी और खरीदारी की मात्रा के हिसाब से रेट बदलते हैं.

कहां है जाफराबाद जैकेट मार्केट?

सम्बंधित ख़बरें

Delhi building collapse Paharganj
पहाड़गंज में ढहा बिल्डिंग का एक हिस्सा, 8 लोग हुए घायल
Delhi Metro
आज सुबह 4:30 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो... छठ पूजा पर DMRC का ऐलान
Delhi Police team investigating cyber fraud cases
फर्जी IPS ने महिला को लगाया 71 लाख का चूना, ठगी के पैसों से खरीदे महंगे फोन
One-year-old toddler miraculously survives after SUV passes over him in East Delhi.
दिल्ली में SUV के नीचे आने के बावजूद बची एक साल के बच्चे की जान
परिजनों का दावा सूरज पहले शबनम को जानता था. (Photo: Screengrabs)
बातचीत, बहस और कत्ल... चेंजिंग रूम में हत्याकांड पर बड़ा खुलासा

यह बाजार सीलमपुर और मौजपुर के आसपास के इलाके में पड़ता है. यहां केवल जैकेट बेचने वाली दुकानें ही नहीं, बल्कि कई छोटी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं. इन जगहों पर जैकेट की कटाई, सिलाई और फिनिशिंग का काम होता है. अगर आप दिल्ली के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं तो पिंक लाइन के जाफराबाद स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता सुविधाजनक रहेगा. 

Advertisement

क्यों सस्ती मिलती है मार्केट?

इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जाफराबाद सिर्फ जैकेट बेचने का बाजार नहीं, बल्कि जैकेट बनाने का भी बड़ा केंद्र है. यहां कई दुकानदार खुद जैकेट बनाते हैं.  ऐसे में बीच के बिचौलियों का खर्च बच जाता है. साथ ही यहां बनने वाली जैकेट दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजी जाती हैं. यहां फाइबर, डेनिम, वूलन, बॉम्बर, लेदर और हुडी जैसी कई तरह की जैकेट मिलती हैं. इस वजह से यहां काफी भीड़ रहती है.

दुकानदार और छोटे व्यापारी यहां से बड़ी संख्या में जैकेट खरीदते हैं. ज्यादा मात्रा में खरीदने पर कीमत कम हो सकती है. यहां घरों और गलियों में फैक्ट्रियां हैं और जैकेट का निर्माण कटाई से लेकर फिनिशिंग तक किया जाता है. इस वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम हो जाता है, जो कीमत को कम करता है.

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही इस बाजार में खरीदारों की आवाजाही बढ़ जाती है. इसकी वजह सिर्फ दिल्ली के ग्राहक नहीं हैं. देश के दूसरे हिस्सों के छोटे दुकानदार और व्यापारी भी यहां से जैकेट खरीदने पहुंचते हैं. यहां थोक खरीदारी के साथ खुदरा खरीदारी भी होती है. संकरी गलियों और दुकानों की अधिकता के कारण खरीदारी के दौरान भीड़ महसूस हो सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Best Phone Under Rs 15000 : 7000mAh तक बैटरी, 50MP कैमरा... 15 हजार रुपये से भी सस्ते हैं ये 5 स्मार्टफोन |
    ट्रेड फेयर में टिकट के नाम पर ठगी, 400 रुपये का टिकट बताकर महिला से वसूले 1200 रुपये, आरोपी गिरफ्तार |
    बाराबंकी: पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी... अस्थि विसर्जन करने जा रहे मां-बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत |
    श्रीगंगानगर ब्लास्ट में कैसे पाक‍िस्तानी एजेंट का मोहरा बनी पंजाब की महकदीप, देखें खुलासा |
    बम या कुछ और... रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के आरोपियों की निशानदेही पर मिली 2 और संदिग्ध वस्तुएं |
    न EMI का बोझ, न बैंक से कर्ज... महिला ने 3 साल में खरीदा 70 लाख का घर |
    बिलकिस बानो केस के 2 दोषियों की उम्रकैद पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत |
    Arun Govil on Ramayana: 'रणबीर को मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में समझाया', अरुण गोविल ने सुनाया रामायण का किस्सा |
    ये इनडायरेक्ट ले ऑफ ही तो है? कंपनियां 'परमानेंट एम्प्लाई' की जगह 'कंसल्टेंट' पर हो रहीं श‍िफ्ट |
    आंध्र प्रदेश में 200 एकड़ में बनेगी मिसाइल फैक्ट्री, IG डिफेंस ने साइन किया MoU
    Advertisement