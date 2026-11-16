200 रुपये से शुरू... दिल्ली में कहां है जैकेट का सबसे सस्ता मार्केट? उमड़ती है भीड़

दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरुरत पड़ेगी. अगर आप भी इस सीजन में जैकेट खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको दिल्ली के उस बाजार के बारे में बता रहे हैं, जहां जैकेट्स का भंडार है. यूट्यूब पर अपलोड किए गए कई वीडियो में तो ये भी दावा किया गया है कि यहां 110 रुपये, 200 रुपये से भी जैकेट मिलना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में जानते हैं दिल्ली के इस बाजार के बारे में, जहां कभी कम रेट में जैकेट मिलते हैं.

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अगर आप भी इस बार कम बजट में जैकेट खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली का जाफराबाद बाजार आपके काम आ सकता है. यूट्यूब पर इस बाजार के कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें 110 रुपये और 200 रुपये से जैकेट मिलने का दावा किया गया है. यहां सस्ती जैकेट की काफी वैरायटी देखने को मिलती है. हालांकि, हर जैकेट की कीमत 200 रुपये हो, ऐसा जरूरी नहीं है. डिजाइन, कपड़े, क्वालिटी और खरीदारी की मात्रा के हिसाब से रेट बदलते हैं.

कहां है जाफराबाद जैकेट मार्केट?

यह बाजार सीलमपुर और मौजपुर के आसपास के इलाके में पड़ता है. यहां केवल जैकेट बेचने वाली दुकानें ही नहीं, बल्कि कई छोटी फैक्ट्रियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं. इन जगहों पर जैकेट की कटाई, सिलाई और फिनिशिंग का काम होता है. अगर आप दिल्ली के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं तो पिंक लाइन के जाफराबाद स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता सुविधाजनक रहेगा.

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क्यों सस्ती मिलती है मार्केट?

इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जाफराबाद सिर्फ जैकेट बेचने का बाजार नहीं, बल्कि जैकेट बनाने का भी बड़ा केंद्र है. यहां कई दुकानदार खुद जैकेट बनाते हैं. ऐसे में बीच के बिचौलियों का खर्च बच जाता है. साथ ही यहां बनने वाली जैकेट दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजी जाती हैं. यहां फाइबर, डेनिम, वूलन, बॉम्बर, लेदर और हुडी जैसी कई तरह की जैकेट मिलती हैं. इस वजह से यहां काफी भीड़ रहती है.

दुकानदार और छोटे व्यापारी यहां से बड़ी संख्या में जैकेट खरीदते हैं. ज्यादा मात्रा में खरीदने पर कीमत कम हो सकती है. यहां घरों और गलियों में फैक्ट्रियां हैं और जैकेट का निर्माण कटाई से लेकर फिनिशिंग तक किया जाता है. इस वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम हो जाता है, जो कीमत को कम करता है.

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही इस बाजार में खरीदारों की आवाजाही बढ़ जाती है. इसकी वजह सिर्फ दिल्ली के ग्राहक नहीं हैं. देश के दूसरे हिस्सों के छोटे दुकानदार और व्यापारी भी यहां से जैकेट खरीदने पहुंचते हैं. यहां थोक खरीदारी के साथ खुदरा खरीदारी भी होती है. संकरी गलियों और दुकानों की अधिकता के कारण खरीदारी के दौरान भीड़ महसूस हो सकती है.



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