ईरान ने दिखाई अपनी नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, सुरंगों में तैनात हैं बैलिस्टिक और एंटी-शिप मिसाइलें

एक तरफ मिसाइलों की अंडरग्राउंड सिटी और दूसरी तरफ सैन्य ताकत बढ़ाने का दावा... ईरान ने अपनी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स के लिए बनाई गई एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है.

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यह विशाल भूमिगत सुरंगों में बनाई गई एक विशेष सैन्य सुविधा है, जहां अलग-अलग तरह की मिसाइलों और उन्हें लॉन्च करने वाले सिस्टम को रखा गया है. ईरान की ओर से इस मिसाइल सिटी को सार्वजनिक किए जाने के बाद उसकी मिसाइल क्षमता और सैन्य तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हो सकती है.

विशाल सुरंगों में रखी हैं कई तरह की मिसाइलें

ईरान की इस नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मध्यम और लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई हैं. इसके अलावा यहां एंटी-शिप मिसाइलों के अलग-अलग वेरिएंट भी मौजूद हैं. इन मिसाइलों के साथ उन्हें लॉन्च करने के लिए जरूरी सिस्टम भी इस भूमिगत ठिकाने पर रखे गए हैं.

पूरी फैसिलिटी को विशाल सुरंगों के भीतर तैयार किया गया है, जिससे मिसाइलों और लॉन्च सिस्टम को एक ही जगह पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है. देखें वीडियो-

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IRGC के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण

इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निरीक्षण IRGC की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सईद मजीद मूसवी ने किया. उनके साथ संगठन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

अधिकारियों ने भूमिगत मिसाइल ठिकाने का जायजा लिया और वहां रखे गए सैन्य संसाधनों का निरीक्षण किया. ईरान की ओर से इस दौरे को अपनी मिसाइल क्षमता और सैन्य तैयारियों के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है.

मिसाइल उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का दावा

इस दौरान IRGC की ओर से दावा किया गया कि ईरान का मिसाइल उत्पादन अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है. यानी देश अपनी मिसाइलों के निर्माण के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है.

हालांकि, इस दावे के समर्थन में उत्पादन क्षमता, मिसाइलों की संख्या या निर्माण से जुड़े विस्तृत आंकड़े सामने नहीं रखे गए हैं. नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा ऐसे समय में ईरान की सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने की एक अहम कोशिश है.

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