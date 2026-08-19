scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Ketu 2026: कमजोर हुए सूर्य, केतु की बढ़ी ताकत! 17 सितंबर तक दुख भोगेंगी ये 3 राशियां

सूर्य ने 17 अगस्त को सिंह राशि के साथ मघा नक्षत्र में प्रवेश किया था. सिंह राशि में पहले से केतु मौजूद हैं और मघा नक्षत्र के स्वामी भी केतु हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, सूर्य पर केतु का प्रभाव तीन राशियों के लिए परेशानियां बढ़ा सकता है. यह समस्या अगले एक महीने तक बनी रह सकती है.

Advertisement
X
17 सितंबर को सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, तभी वो केतु के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आएंगे. (Photo: ITG)
17 सितंबर को सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, तभी वो केतु के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आएंगे. (Photo: ITG)

सूर्य ने 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि और मघा नक्षत्र में गोचर किया था. इस गोचर के साथ ही सूर्य केतु के प्रभाव में आ गए हैं. दरअसल, सिंह राशि में केतु पहले से बैठा है और मघा नक्षत्र का स्वामी भी केतु ही है. ज्योतिषविदों का कहना है कि 17 सितंबर को सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, तभी वो केतु के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आएंगे. तब तक तीन राशियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है. आइए जानते हैं कि यह परिवर्तन अगले एक महीने तक किन राशियों को कष्ट देने वाला है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का मघा नक्षत्र में गोचर करियर से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ बहस करने से बचना बेहतर रहेगा. गुस्से में लिया गया कोई बड़ा फैसला परेशानी खड़ी कर सकता है. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें. बिना पर्याप्त जानकारी के बड़ी रकम निवेश करने से धन फंसने की आशंका है. इसलिए इस अवधि में धैर्य के साथ फैसले लेना जरूरी होगा.

उपाय: रोज सुबह तांबे के लोटे में जल और चुटकी भर रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Ketu Sanyog
केतु की छाया में फंसे सूर्य! 30 दिन सुखों के लिए तरसेंगी ये 3 राशियां
Grahan Yog
11वें भाव का ग्रहण योग! अपार धन, लेकिन अहंकार बिगाड़ता है रिश्ते
Surya Shani Yog 2026
सूर्य-शनि का षडाष्टक योग! इन 2 राशियों पर टूट सकता है दुखों का पहाड़
Surya Gochar 2026
नाग पंचमी पर सूर्य-केतु की युति, इन 4 राशियों को 1 महीना होगी धन हानि
Surya Gochar 2026
नाग पंचमी पर सूर्य गोचर, वृश्चिक-कुंभ को धन लाभ, जानें अपनी राशि का हाल

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सूर्य की यह स्थिति अष्टम भाव से जुड़ी है. इस दौरान यात्रा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. कोर्ट-कचहरी या सरकारी कागजी कार्रवाई से जुड़े मामलों में लापरवाही से बचें और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें. अचानक होने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करना बेहतर रहेगा. इस अवधि में किसी को उधार देने से भी बचने की सलाह दी गई है.

Advertisement

उपाय: रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव से जुड़ा है, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन से संबंधित माना जाता है. इस दौरान जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. अहंकार या छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बनने से बचना जरूरी होगा. कारोबार में पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में भी गलतफहमी हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत करें.

उपाय: गेहूं-गुड़ या सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    पुणे: अमरूद का लालच देकर 9 साल की मासूम से रेप के बाद मर्डर, CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया आरोपी |
    ब्रिटेन में फैल रहा साल्मोनेला संक्रमण, एक की मौत, मरीजों की संख्या 200 पार! अंडा बना वजह |
    झारखंड की तीन तलाक पीड़िता जमीला खातून बनी ज्योति! यूपी में हिंदू रीति-रिवाज से प्रकाश संग रचाई शादी, बताई ये वजह |
    दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, डिपोर्टेशन की तैयारी |
    मुंबई में MMRDA भर्ती में जांच के आदेश, TCS से भी मांगी सफाई... आजतक की खबर का असर |
    RENT पर बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड... जरा संभलकर, बैंक खाते तक पहुंचेगा हाथ |
    भुवनेश्वर में कैब और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी, पथराव के बाद 50 प्रदर्शनकारी हिरासत में |
    कमाल है ये सरकारी स्‍कीम... 16,00,000 रुपये देगी, कैसे लें लाभ? |
    एंजियोप्लास्टी के बाद जेपी नड्डा एम्स से डिस्चार्ज, बोले- मैं एकदम ठीक हूं |
    तुर्की-इजरायल में जंग की आहट! क्या सीरिया बनेगा रणक्षेत्र, आमने-सामने होंगी दोनों की सेनाएं?
    Advertisement