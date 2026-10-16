scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उमरा पर सऊदी अरब जा रहे जायरीनों को भारत ने दी ये सलाह... हूती अटैक के बीच किया अलर्ट

रियाद स्थित भारत के दूतावास ने कहा है कि उमरा पर सऊदी अरब आ रहे जायरीन इस बात को ध्यान में रखें कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, ऐसी स्थिति में उन्हें ज्यादा दिनों तक रुकना पड़ सकता है, दूतावास ने कहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे जुड़ी किसी भी जानकारी, फोटो या वीडियो को रिकॉर्ड करने, पब्लिश करने या शेयर करने से बचें.

Advertisement
X
एअर इंडिया ने 20 अक्टूबर तक सऊदी अरब की फ्लाइट कैंसिल कर दी है. (Photo: ITG)
एअर इंडिया ने 20 अक्टूबर तक सऊदी अरब की फ्लाइट कैंसिल कर दी है. (Photo: ITG)

भारत ने उमरा पर सऊदी अरब जा रहे जायरीनों को खास सलाह दी है. ये सलाह सऊदी अरब पर लगातार हो रहे हूती हमलों को देखते हुए दी गई है. सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने कहा है कि सऊदी अरब पर हो रहे हमले को देखते हुए यात्रियों को लंबे समय तक ठहरना पड़ सकता है, क्योंकि हमले की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है. 

भारत ने शुक्रवार को सऊदी अरब में रह रहे अपने नागरिकों को एक बार फिर सलाह दी है कि वे स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर ही रहें.

रियाद में भारतीय दूतावास ने अपनी एक अपडेटेड एडवाइजरी में बताया कि 10 अक्टूबर को हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल हुए दो भारतीय नागरिक अभी भी इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में हैं, जबकि एक नागरिक हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) में है और तीन अन्य सामान्य वार्ड में भर्ती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Yemen Houthi fighters
शांति की नाकाम कोशिशें... सऊदी-हूती जंग में क्या है ईरान का रोल?
हूती हमलों के जवाब में तीनों देश साथ आएंगे (Photo-File)
एक्टिव हुआ मक्का डिफेंस पैक्ट, सऊदी में तैनात होंगी तुर्की-PAK की सेनाएं
Pakistan Saudi Arabia relations
दोस्त सऊदी की लाज रखने में फेल रहा PAK, हूती हर ओर से कर रहे हमले
HOUTHI & SAUDI TENSION
सऊदी अरब पर हूति‍यों के हमले हुए तेज, भारतीयों के लिए दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
सऊदी अरब के तीन शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें 20 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं (File Photo: ITG)
एअर इंडिया का बड़ा फैसला, इस दिन तक सऊदी के तीन शहरों से सभी उड़ानें रद्द

दूतावास के अनुसार रियाद का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ानों के लिए बंद है. वहीं, दम्मम, जेद्दा और मदीना के हवाई अड्डे चालू हैं, हालांकि वहां भी उड़ानों में कुछ रुकावटें आ रही हैं.

भारत के दूतावास ने कहा कि जिन भारतीय नागरिकों को तुरंत वहां से निकलना है, वे बहरीन, कुवैत या कतर के रास्ते जाने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें जरूरी वीजा मिल जाए.

Advertisement

दूतावास ने उन लोगों को भी सलाह दी है जो सऊदी अरब जाने की योजना बना रहे हैं. इनमें उमरा के लिए जाने वाले लोग भी शामिल हैं. भारतीय दूतावास ने कहा कि यात्री सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर चल रही अव्यवस्था और उड़ानों के रद्द होने की आशंका को ध्यान में रखें. इसकी वजह से उन्हें वहां लंबे समय तक रुकना पड़ सकता है. 

उमरा इस्लाम धर्म में मक्का स्थित काबा की एक पवित्र तीर्थयात्रा है. इसे वर्ष में किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि हज वर्ष में केवल एक बार एक निश्चित समय पर होता है. 

दूतावास ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए, सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए. हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर ही रहें. साथ ही, जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे जुड़ी किसी भी जानकारी, फोटो या वीडियो को रिकॉर्ड करने, पब्लिश करने या शेयर करने से बचें."

बता दें कि भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब आने-जाने वाली उड़ानों के कैंसिलेशन को आगे बढ़ा दिया है. एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 20 अक्टूबर तक सभी रूटों पर अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं. 

एडवाइजरी के मुताबिक अकासा एयर ने रियाद के लिए 24 अक्टूबर तक और जेद्दा के लिए 21 अक्टूबर तक उड़ानें निलंबित कर दी हैं. वहीं इंडिगो ने सभी रूटों पर उड़ानों के निलंबन को 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. 

Advertisement

दूतावास ने शुक्रवार को जारी अपनी अपडेटेड एडवाइजरी में कहा, "सऊदी एयरलाइंस दम्मम, जेद्दा और मदीना से भारतीय शहरों के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है. फ्लाईनास दम्मम-लखनऊ रूट पर अपनी निर्धारित उड़ानें चला रही है."

इसमें यह भी बताया गया कि फ्लाईडील (Flydeal) ने 17-18 अक्टूबर के लिए दम्मम-मुंबई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राज कपूर जब हेमा मालिनी के लिए बने 'मसीहा'... कैसे बनीं ड्रीम गर्ल |
    कनॉट प्लेस में अभिजीत दिपके का 'तिरंगा मार्च' क्या गैर-कानूनी? देखें दंगल |
    यूपी में 19 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर, CM योगी ने महानवमी पर दी छुट्टी |
    24KM माइलेज, जबरदस्त सेफ्टी, सबसे सस्ती XUV 3XO CNG में क्या मिलेगा |
    'पंडालों में गाया गाना, मिले 50 रुपये', बोले सिंगर अभिजीत सावंत, याद किए पुराने दिन |
    टाइल्स-पत्थर लगाने वाला अमरदीप कैसे रविता के करीब आया? अमित कश्यप हत्याकांड की अनकही दास्तां |
    Milk Roll Burfi: सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएं 100% शुद्ध हलवाई वाली मिल्क रोल बर्फी, पड़ोसी के घर तक जाएगी देसी घी और इलायची की खुशबू |
    MP विधानसभा में नौकरी के नाम पर बड़ी रकम ऐंठने का आरोप... स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का हवाला देने वाला कर्मचारी सस्पेंड |
    पत्नी की कुदाल से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी ठोका |
    पहले होर्मुज, अब रेड सी... हरदीप सिंह पुरी बोले- संकट में भी निखरा भारत!
    Advertisement