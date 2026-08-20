इमरान खान जेल से अस्पताल जाएंगे, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फाउंडर इमरान खान को अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की प्रोसेस जारी है. सुरक्षा के मद्देनजर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के एक हिस्से को सब-जेल घोषित किए जाने की भी तैयारी है.
सूत्रों के मुताबिक, इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल (IG) और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल पहुंच चुके हैं. अस्पताल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी IG को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं. इमरान खान को जेल से अस्पताल लाए जाने के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.
अस्पताल के बाहर खड़े वाहनों को भी हटाया जा रहा है. इसके लिए लिफ्टर की मदद ली जा रही है, ताकि अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और इमरान खान को लाने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
अदियाला जेल पहुंचीं इमरान की बहन अलीमा खान
इस बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान अदियाला जेल पहुंची हैं. सूत्रों के मुताबिक, उनके चचेरे भाई कासिम खान भी वहां मौजूद हैं. हालांकि पुलिस ने अलीमा खान को अदियाला जेल के प्रवेश द्वार पर रोक दिया.
इससे पहले इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किए जाने की संभावना को देखते हुए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था. सुरक्षा योजना के तहत शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के एक हिस्से को सब-जेल में तब्दील किया जाएगा. इससे संबंधित विचार-विमर्श पूरा होने के बाद चीफ कमिश्नर की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किए जाने की संभावना है.
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले दिया था आदेश
इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने की यह तैयारी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है. दो दिन पहले शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री को इलाज के लिए अदियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए. हालांकि आदेश के बाद भी इमरान खान फिलहाल अदियाला जेल में ही हैं.
सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बीच भी इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर विचार-विमर्श हुआ है. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने अस्पताल में जरूरी व्यवस्थाएं तेज कर दीं.
इमरान खान के संभावित ट्रांसफर को देखते हुए फेडरल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है. अस्पताल और उसके आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है. पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.
फिलहाल अधिकारियों की ओर से इमरान खान को अदियाला जेल से अस्पताल ले जाने के सटीक समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि ट्रांसफर से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. अस्पताल के एक हिस्से को सब-जेल घोषित करने और सुरक्षा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जा सकता है.