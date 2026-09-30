अवैध तरीके से US जाने की कोशिश, इथियोपिया में 3 भारतीय का अपहरण, मांगी एक करोड़ की फिरौती

गुजरात के एक परिवार का अमेरिका पहुंचने का सपना अब बुरे सपने में बदल गया है. अमेरिका जाने के लिए अवैध रास्ते से निकले तीन रिश्तेदार कथित तौर पर इथियोपिया में किडनैप हो गए हैं. अपहरणकर्ताओं ने उनकी रिहाई के बदले परिवार से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. तीनों 20 सितंबर को गुजरात से निकले थे और चार दिन बाद जब परिवार का उनसे संपर्क टूट गया तो पुलिस से संपर्क किया गया.

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मामले में मेहसाणा के वडसमा गांव के रित्विक जंसारी, गोजरिया की ममता चावड़ा और गांधीनगर की मयूरी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, परिवार ने बताया कि तीनों ने अचानक जवाब देना बंद कर दिया था. इसके बाद एक शख्स ने परिवार से संपर्क किया और फिरौती की मांग की. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इथियोपिया पहुंचने के बाद तीनों के साथ क्या हुआ और उनके कथित अपहरण के पीछे कौन लोग हैं.

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एजेंट को दिए 60 से 75 लाख रुपये

पुलिस के मुताबिक, गोजरिया के किरीटभाई चौहान की बेटी को बार-बार अमेरिकी वीजा नहीं मिल पा रहा था. इसके बाद परिवार ने एक एजेंट से संपर्क किया. उन्हें बताया गया कि तीनों को अवैध माइग्रेशन रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाया जा सकता है. अलग-अलग जानकारी के मुताबिक, एजेंट को हर व्यक्ति के लिए 60 से 75 लाख रुपये देने की बात हुई थी.

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परिवार ने कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए डांगरवा गांव के स्थानीय एजेंट अल्पेश पांचाल को किस्तों में पैसे दिए. तीनों पहले गुजरात से राजस्थान और फिर जयपुर पहुंचे. इसके बाद एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट से अबू धाबी गए और वहां से इथियोपिया पहुंचे.

इथियोपिया पहुंचकर अचानक टूटा संपर्क

अदीस अबाबा पहुंचने के बाद तीनों स्वाजीलैंड स्ट्रीट स्थित जीएसएफ कैंप में ठहरे थे. परिवार और पुलिस के मुताबिक, उनके पास 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक वैध इथियोपियाई ई-वीजा भी था. इस दौरान एजेंट परिवार के संपर्क में रहा और किस्तों में पैसे लेता रहा.

परिवार को बताया गया कि तीनों कनाडा पहुंच गए हैं और वहां से जल्द अमेरिका जाएंगे. 22 सितंबर को ममता ने अपने पिता से बात कर कहा था कि वे कनाडा पहुंच गए हैं. इसके बाद अचानक संपर्क टूट गया. परिवार को लगा कि तीनों अमेरिका की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी एक शख्स ने फोन कर खुद को 'खान' बताया और तीनों की रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपये की मांग की.

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एजेंट का दावा- 60 लाख रुपये दिए, फिर भी मांग जारी

परिवार के मुताबिक, उन्होंने एजेंट को बड़ी रकम दी थी और पूरी यात्रा के दौरान उस पर भरोसा किया. ममता के पिता किरणभाई ने कहा कि किडनैप किए गए तीनों में उनकी बेटी, उनके साले का बेटा और उनकी साली की बेटी शामिल हैं.

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स्थानीय एजेंट अल्पेश पांचाल ने भी बताया कि तीनों गुजरात से राजस्थान, जयपुर और अबू धाबी होते हुए इथियोपिया पहुंचे थे. उसका दावा है कि अपहरण के बाद 60 लाख रुपये दिए जा चुके हैं, लेकिन अब भी 1 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है. पुलिस अब एजेंटों की भूमिका, तीनों की यात्रा से जुड़े नेटवर्क और फिरौती मांगने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है.

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