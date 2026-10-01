'श्रीराम को धुरंधर बना दिया', रामायण में रणबीर कपूर का एक्शन देख भड़के मुकेश खन्ना, बोले- थोड़ी तो आस्था दिखाओ

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. ट्रेलर, टीजर के बाद इसका पहला गाना भी सामने आ गया है. जैसे जैसे फिल्म की झलकियां लोगों को ज्यादा दिख रही हैं, उनकी तरफ से इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं. शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना ने रणबीर कपूर की रामायण को क्रिटिसाइज किया है. उन्होंने फिल्म में भगवान राम के एक्शन सीन्स और भारी VFX के इस्तेमाल को बैश किया है.

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राम के चित्रण से खुश नहीं मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना का मानना है कि नितेश तिवारी ने फिल्म में श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम की बजाय एक एक्शन हीरो की तरह पेश किया है. उन्होंने आजतक कई रामायण पढ़ी हैं और रामलीलाएं देखी हैं, लेकिन मूवी के ट्रेलर में जिस तरह राम को पेड़ों के ऊपर जाकर तीर चलाते और एक्शन करते दिखाया गया है, वैसा चित्रण उन्होंने पहले नहीं देखा.

बॉलीवुड नाउ संग बातचीत में उन्होंने कहा- श्रीराम को धुरंधर बना दिया है. श्रीराम धुरंधर थे? भगवान का रूप हैं, अवतार हैं. कृष्ण भी भगवान के अवतार थे. लेकिन मूवी में जिस तरह से फाइट सीक्वेंस दिखाए हैं.. जहां पर श्री राम पेड़ के ऊपर उड़कर तीर मार रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा. इतनी सारी रामायण मैंने पढ़ी हैं. रामालीला देखी हैं. श्रीराम को सलमान खान, अमिताभ बच्चन बना दिया है. उन्हें रजनीकांत बना दिया है. राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. स्माइल करते थे.

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VFX पर उठे सवाल

वो कहते हैं- राम जी ऐसे फाइट नहीं करते थे. राम जी को मैन ऑफ एक्शन बना दिया. एक्शन स्टार क्लिंट ईस्टवुड बना दिया. मुकेश खन्ना ने फिल्म के भारी VFX की भी आलोचना की है. उन्होंने कहा- मैंने सुना है कि उन्होंने फिल्म की ग्लोबल रिलीज प्लान की है. बाहर के लोगों को राम जी की इमेज से फर्क नहीं पड़ता. वो इसे स्टार वॉर्स से कंपेयर करेंगे. पर इंडिया में आप अगर राम दिखा रहे हैं तो इसे आस्था से दिखाओ.

रणबीर कपूर की रामायण पर ये पहली बार सवाल नहीं उठा है. इंडियन ऑडियंस ने इसके हैवी VFX और किरदारों के इमेज पोट्रेयल पर आपत्ति जताई है. करीबन 4000 करोड़ के बजट में बनी रामायण अब बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी, इसका पता दिवाली पर ही लगेगा. फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. इसे 2 पार्ट्स में बनाया गया है. दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

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