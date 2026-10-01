मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ पत्नी होगी... 7 महीने पहले की लव मैरिज, बीवी के लड़कों से बात करने से परेशान अजय ने दी जान

ग्रेटर नोएडा में एक डिलीवरी ब्वॉय की मौत का मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र के मिल्क लच्छी गांव में 25 वर्षीय युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए. युवक ने वीडियो में अपनी मौत के लिए पत्नी को जिम्मेदार बताया है.

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मृतक की पहचान अजय सिंह के रूप में हुई है. वह मूलरूप से कानपुर देहात का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा में रहकर ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था. बताया जा रहा है कि अजय अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों ने करीब सात महीने पहले ही लव मैरिज की थी. जानकारी के मुताबिक, अजय ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया. इसमें उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया और पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए. वीडियो में अजय ने दावा किया कि उसने 9 फरवरी को अपनी पत्नी से लव मैरिज की थी. उसके मुताबिक, शादी के बाद उसकी पत्नी की दूसरे लड़कों से फोन पर बातचीत को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा. अजय ने दावा किया कि उसने पत्नी की कॉल हिस्ट्री देखी थी, जिसके बाद उसे इस बारे में जानकारी हुई. अजय के अनुसार, जब उसने पत्नी से दूसरे लड़कों से बातचीत नहीं करने के लिए कहा तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. उसने पत्नी पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया. वीडियो में युवक ने कहा कि वह इन परिस्थितियों से काफी परेशान हो चुका था. पुलिस के मुताबिक, युवक ने मौत से पहले जो वीडियो बनाया है, उसे जांच का हिस्सा बनाया गया है. वीडियो में लगाए गए आरोपों की भी पुलिस जांच कर रही है.

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परिवार को दी गई जानकारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद बिसरख थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. बिसरख थाना प्रभारी रणजीत सिंह के मुताबिक, युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को जानकारी दे दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पत्नी पर लगाए गए आरोपों की जांच होगी

इस मामले में फिलहाल युवक की ओर से वीडियो में लगाए गए आरोपों को ही सामने रखा गया है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पति-पत्नी के बीच विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और युवक की मौत के पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही. पुलिस वीडियो, मोबाइल फोन और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर सकती है. अजय के परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम का माहौल है. युवक मूल रूप से कानपुर देहात का रहने वाला था और रोजगार के सिलसिले में ग्रेटर नोएडा में रह रहा था. पुलिस का कहना है कि मामले में अभी जांच जारी है. किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी.

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