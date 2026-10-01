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Flydubai ने इजरायल रूट की सभी उड़ानें रोकीं, आने-जाने वाली सभी फ्लाइट्स सस्पेंड

फ्लाईदुबई ने 30 सितंबर की FZ1073 फ्लाइट में हुई घटना के बाद इजरायल आने-जाने वाली सभी उड़ानें अस्थायी तौर पर रोक दी हैं. कंपनी ने कहा कि जांच पूरी होने तक उड़ानें सस्पेंड रहेंगी.

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Flydubai तेल अवीव के लिए रोजाना 10 उड़ानें संचालित करती थीं. (Flydubai)
Flydubai तेल अवीव के लिए रोजाना 10 उड़ानें संचालित करती थीं. (Flydubai)

दुबई की एयरलाइन फ्लाईदुबई ने इजरायल आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें अस्थायी तौर पर रोक दी हैं. यह फैसला 30 सितंबर को फ्लाइट FZ1073 में हुई घटना के बाद लिया गया है. विमान ने सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की थी और उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए ऐसे इमरजेंसी कोड भेजे गए थे, जिनमें संभावित हाइजैकिंग से जुड़ा कोड भी शामिल था.

फ्लाईदुबई ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटना की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने और घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता चलने तक इजरायल के लिए और इजरायल से आने वाली उड़ानें सस्पेंड रहेंगी. कंपनी ने यात्रियों, क्रू और अपनी उड़ानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है.

यह भी पढ़ें: '9/11 जैसी आपदा से बचाया', कॉकपिट में चाकूबाजी वाली फ्लाइट पर नेतन्याहू का बड़ा बयान

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रोजाना 10 उड़ानें संचालित करती थी फ्लाईदुबई

फ्लाईदुबई दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के बीच रोजाना 10 उड़ानें संचालित कर रही थी. कंपनी ने कहा कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है और अपनी पूरी एयर नेटवर्क में सुरक्षा के तय मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों, रेगुलेटर्स और एयरपोर्ट अधिकारियों के संपर्क में है.

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कंपनी ने कहा कि जैसे-जैसे जांच से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी, उड़ानों पर लगी रोक की समीक्षा की जाएगी. फ्लाईदुबई ने प्रभावित यात्रियों से माफी मांगी है और जहां संभव होगा, उन्हें दूसरी यात्रा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही है.

34 हजार फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे आया विमान

फ्लाइट FZ1073 बुधवार सुबह दुबई से बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी. फ्लाईदुबई के मुताबिक, उड़ान के दौरान कॉकपिट में पायलटों के बीच विवाद हुआ. कंपनी ने बताया कि को-पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाद में कैप्टन स्मित मच्छर पर चाकू से हमला कर दिया. कैप्टन स्मित विमान को बचाने की कोशिश कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: इजरायल जाने वाली फ्लाइट के हर पायलट की जांच, Flydubai कॉकपिट में चाकू हमले के बाद अलर्ट

घटना के वक्त बोइंग 737 मैक्स विमान करीब 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इसके बाद विमान करीब 23 हजार फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगा और करीब 15,600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया. इसके बाद विमान ने सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की. घटना की जांच जारी है और फ्लाईदुबई ने कहा है कि जांच पूरी होने तक इजरायल के साथ उसकी उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी.:::

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