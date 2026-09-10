परमाणु का ठिकाना... ईरान के इस पहाड़ पर फिर होने वाला है अटैक, ट्रंप ने दी वार्निंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक अहम ठिकाने पर हमले के संकेत दिए हैं. बुधवार को मिडटर्म रिपब्लिकन कन्वेंशन में भाषण के दौरान ट्रंप ने पिकैक्स माउंटेन का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका को वहां भी हमला करना पड़ सकता है. ट्रंप ने कहा, "हम पिकैक्स पर थोड़ी गतिविधि देख रहे हैं. मैं ईरान को सलाह दूंगा कि ज्यादा चालाकी न करे, क्योंकि हमें वहां बहुत जोरदार हमला करना पड़ सकता है."

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ट्रंप लंबे समय से पिकैक्स माउंटेन पर हमले की धमकी देते रहे हैं. जुलाई के मध्य से ही वह इस जगह को लेकर चेतावनी देते आए हैं. पिकैक्स माउंटेन ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दक्षिण में और नतांज कॉम्प्लेक्स से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है. यहां जमीन के काफी नीचे दो सुरंग कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं.

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नतांज ईरान का अहम यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है. यहां मौजूद दो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को मार्च में अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों के दौरान निशाना बनाया गया था. पिछले साल की 12 दिन चली इजरायल-ईरान जंग के दौरान भी नतांज पर इजरायल ने हमला किया था.

पिकैक्स पर अब तक नहीं हुआ हमला

इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक, पिकैक्स माउंटेन के नीचे बनाया जा रहा टनल कॉम्प्लेक्स इन दोनों युद्धों में निशाना नहीं बना था. यही वजह है कि ट्रंप की ताजा चेतावनी को अहम माना जा रहा है. उन्होंने कहा है कि ईरान में कुछ गतिविधियां नजर आ रही हैं और अगर तेहरान ने सावधानी नहीं बरती तो अमेरिका बहुत कड़ा हमला कर सकता है.

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ट्रंप के निशाने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम

ट्रंप ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करने को जंग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक बता चुके हैं. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हैं और उसका कहना है कि उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है.

इसी बीच अमेरिका-इजरायल की ईरान के खिलाफ जंग और लेबनान में इजरायली हमलों के कारण बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और विस्थापन की बात कही गई है. ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के तुरंत बाद जंग खत्म हो जाएगी.

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