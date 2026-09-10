Quote of the Day: जीवन में होना है सफल? गांठ बांध लें आचार्य चाणक्य की यह खास सलाह

Quote of the Day: रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर कई ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो बाद में हमारी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट बन जाती हैं. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से इंसान के स्वभाव, कार्यशैली और सफलता के अनगिनत सूत्र बताए हैं. उनकी नीतियां आज के आधुनिक दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी सदियों पहले थीं. चाणक्य का मानना था कि जीवन में सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही रणनीति अपनाना और संयम रखना भी उतना ही जरूरी है.

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चाणक्य नीति का वह प्रसिद्ध श्लोक

आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के जरिए सफलता का मूलमंत्र दिया है:

'मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्.

मन्त्रेण रक्षयेद् गूढं कार्ये चापि नियोजयेत्॥'

अर्थात: मन में सोचे गए या तय किए गए किसी भी कार्य को, उसके पूरा होने से पहले हर किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए. अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण रणनीतियों को पूरी तरह से गुप्त रखते हुए उन्हें चुपचाप धरातल पर उतारने का प्रयास करना चाहिए.

आधुनिक जीवन में इस नीति का व्यावहारिक महत्व

आज के दौर में सोशल मीडिया और अत्यधिक मेल-जोल के चलते लोग अपने हर छोटे-बड़े कदम की जानकारी दूसरों के साथ तुरंत साझा कर देते हैं. नया बिजनेस शुरू करना हो, करियर में कोई बड़ा बदलाव करना हो या कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना हो,लोग अक्सर योजना बनाते ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं.

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चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसा करना भारी पड़ सकता है:

नकारात्मक ऊर्जा और टोका-टाकी: जब आप अपनी योजनाएं पहले ही बता देते हैं, तो कई बार लोग अनचाही सलाह, नकारात्मक टिप्पणियां या आलोचना करने लगते हैं, जिससे आपका फोकस भटक जाता है.

प्रतिस्पर्धा और बाधाएं: आपकी प्लानिंग समय से पहले लीक होने पर विरोधी या प्रतिस्पर्धी उसका फायदा उठा सकते हैं, जिससे काम में रुकावटें आ सकती हैं.

मानसिक भटकाव: जब आप अपने लक्ष्य के बारे में लगातार बोलते रहते हैं, तो ऊर्जा उसे पूरा करने के बजाय केवल बातें बनाने में खर्च हो जाती है.

काम को बोलने दें, दिखावे से बचें

आचार्य चाणक्य का संदेश सीधा और स्पष्ट है, ज्यादा बोलकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय अपने काम को मजबूत बनाएं. जब आपकी योजनाएं गुप्त रहकर पूरी होती हैं, तो आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया खुद-ब-खुद सुनती है. इसलिए आज से ही इस नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं: कम बोलें, अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें और अपने एक्शन को अपनी सफलता की गवाही बनने दें.

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