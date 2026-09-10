दूध के 15 रुपये मांगना पड़ा भारी, दुकानदार के बेटे ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू

बिहार के छपरा से एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर चाकू से वार करने का मामला सामने आया है. यहां दूध के पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद चाकू से हमले तक पहुंच गया. एक दुकानदार ने महज 15 रुपए को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमला कर दिया. हमले के बाद वो खून से लहूलुहान हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान ठाकुर रोज की तरह दूध खरीदने दुकान पहुंचे थे. उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया और दुकानदार ने 450 रुपये वापस किए. कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि 15 रुपये कम मिले हैं. वो वापस दुकान पर पहुंचे और बाकी के पैसे मांगने लगे.

दुकानदार ने 15 रुपये लौटा भी दिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया. जैसे ही प्रोफेसर पैसे लेकर वापस जाने लगे, तभी दुकानदार का बेटा पीछे से आया और उसने चाकू से उनके कान पर वार कर दिया.

दोस्त ने पहुंचाया अस्पताल, आरोपी फरार

अचानक हुए हमले से प्रोफेसर जमीन पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल हालत में उन्होंने अपने साथी दिनेश कुमार पाल को फोन किया. सूचना मिलते ही दिनेश पाल मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल ले गए. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

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भगवान ठाकुर आरा जिले के रहने वाले हैं. साल 2017 में उनकी नियुक्ति जयप्रकाश विश्वविद्यालय के तहत चलने वाले नंद लाल सिंह महाविद्यालय, दाऊदपुर में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर हुई थी. फिलहाल उनकी ड्यूटी छपरा के रामजयपाल महाविद्यालय में लगी हुई है.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद भगवान बाजार थाना पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर 15 रुपये को लेकर हुए मामूली विवाद में हमला करने की नौबत क्यों आई.

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