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'हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा' बोलकर घिरा साउथ सुपरस्टार, मचा बवाल तो मांगनी पड़ी माफी, कहा- मैं कन्फ्यूज था

शिवराजकुमार ने हिंदी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ बताया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. अब एक्टर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है.

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‘हिंदी राष्ट्रभाषा है’ बोलकर फंसे शिवराजकुमार (Photo: PTI)
‘हिंदी राष्ट्रभाषा है’ बोलकर फंसे शिवराजकुमार (Photo: PTI)

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवराजकुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ओरिजिनल मॉन्स्टर’ को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन फिल्म से ज्यादा उनका एक बयान सुर्खियों में आ गया है. एक फिल्म इवेंट में हिंदी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ बताना एक्टर को भारी पड़ गया. बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला भाषा विवाद तक पहुंच गया.

विरोध बढ़ता देख अब शिवराजकुमार ने अपने बयान पर सफाई दी है और माफी भी मांगी है. एक्टर ने कहा कि वह कन्फ्यूज हो गए थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया.

‘हिंदी मेरी दूसरी भाषा है... राष्ट्रीय भाषा है’

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दरअसल, ‘ओरिजिनल मॉन्स्टर’ के टाइटल लॉन्च के दौरान शिवराजकुमार से फिल्म में हिंदी डायलॉग बोलने को लेकर सवाल किया गया था. फिल्म कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई जा रही है. इस पर एक्टर ने कहा था कि हिंदी उनकी दूसरी भाषा है और वह इसे आसानी से बोल सकते हैं. इसी दौरान उन्होंने हिंदी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ कह दिया.

यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को खटक गई और उनके बयान पर जमकर प्रतिक्रिया आने लगी.

बवाल बढ़ा तो शिवराजकुमार ने दी सफाई

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अब बुधवार को फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में शिवराजकुमार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कह दिया था, जबकि उनका मतलब भारतीय भाषाओं में से एक से था. एक्टर ने कहा कि कन्नड़ उनके लिए हमेशा महत्वपूर्ण है, जैसे हिंदी बोलने वालों के लिए उनकी भाषा महत्वपूर्ण है. उन्होंने माना कि वह बात कहते समय कन्फ्यूज हो गए थे और इसके लिए माफी मांगी.

शिवराजकुमार ने यह भी साफ किया कि हर भाषा अपने लोगों के लिए महत्वपूर्ण है. यानी विवाद बढ़ने के बाद एक्टर ने अपनी बात को संभालने की पूरी कोशिश की.

आखिर भाषा को लेकर इतना बवाल क्यों?

शिवराजकुमार का बयान ऐसे समय आया है जब फिल्मों में भाषा को लेकर बहस पहले से ही काफी संवेदनशील मुद्दा रही है. खासकर साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के बीच पैन-इंडिया फिल्मों के बढ़ते चलन के बाद हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिलती है.

ऐसे में किसी बड़े स्टार का हिंदी को ‘राष्ट्रीय भाषा’ कहना तुरंत चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, शिवराजकुमार ने अब माफी मांगकर साफ कर दिया है कि उनका इरादा किसी भाषा को कमतर दिखाना नहीं था.

‘ओरिजिनल मॉन्स्टर’ से हिंदी में डेब्यू करेंगे शिवराजकुमार

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वर्कफ्रंट की बात करें तो शिवराजकुमार जल्द ही ‘ओरिजिनल मॉन्स्टर’ में नजर आएंगे. आर चंद्रू के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को यमुना चंद्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में शिवराजकुमार के साथ सुनील भी अहम भूमिका में हैं.

90 के दशक की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म ताकत, हिंसा और इंसानी फितरत के अलग-अलग पहलुओं की कहानी दिखाएगी. खास बात ये है कि फिल्म कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई जा रही है और इसी के साथ शिवराजकुमार हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं. जिस फिल्म के प्रमोशन के दौरान हिंदी को लेकर बयान ने बवाल खड़ा किया, वही फिल्म शिवराजकुमार के हिंदी डेब्यू के लिए भी बेहद खास है.

अब एक्टर ने माफी तो मांग ली है, लेकिन देखना होगा कि भाषा विवाद का ये मामला यहीं शांत होता है या आने वाले दिनों में फिर से तूल पकड़ता है.

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