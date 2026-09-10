Optical Illusion: तस्वीर में कितने कुत्ते छिपे हैं? 10 सेकंड में खोजने का चैलेंज

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों को उलझाने वाली तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में जो चीज पहली नजर में दिखाई देती है, उसके अलावा भी कई चीजें छिपी होती हैं. अब ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है, जिसमें आपको कुत्तों को खोजने का चैलेंज दिया गया है. तस्वीर देखने में एक सामान्य पार्क जैसी लगती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल 8 कुत्ते छिपे हुए हैं.

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तस्वीर को देखते ही सबसे पहले आपकी नजर पेड़ के पास बैठे एक कुत्ते पर जाएगी. यह कुत्ता तस्वीर के निचले हिस्से में साफ दिखाई देता है. लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है. बाकी कुत्तों को पेड़, टहनियों, झाड़ियों और बेंच के आसपास इस तरह छिपाया गया है कि उन्हें पहचानना आसान नहीं है.

अगर आपको लगता है कि तस्वीर में सिर्फ एक ही कुत्ता है, तो एक बार फिर ध्यान से देखिए. हो सकता है कि आपकी नजर कई छिपे हुए कुत्तों को नजरअंदाज कर गई हो.

पेड़ के तने में भी छिपा है कुत्ता

अब तस्वीर के बड़े पेड़ के तने को ध्यान से देखिए. पेड़ की छाल और उसकी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं के बीच एक कुत्ते का चेहरा छिपा हुआ है. पहली नजर में यह पेड़ की सामान्य बनावट लगती है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर कुत्ते का चेहरा दिखाई देने लगता है.

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इसके बाद पेड़ की ऊपरी शाखाओं और पत्तियों को देखना शुरू करें. यहां भी कुत्तों के चेहरे छिपे हुए हैं. पेड़ के ऊपरी दाएं हिस्से में एक चेहरा दिखाई देता है, जबकि ऊपरी बाएं हिस्से की शाखाओं के बीच भी एक कुत्ता छिपा हुआ है.

बेंच और झाड़ियों में भी छिपे हैं कुत्ते

तस्वीर में रखी दोनों बेंच के आसपास भी नजर दौड़ाना जरूरी है. बाईं तरफ की बेंच के पीछे एक कुत्ते का चेहरा दिखाई देता है. वहीं पेड़ के बाईं ओर झाड़ियों के बीच भी एक और कुत्ता छिपा हुआ है. पेड़ के दाईं ओर मौजूद झाड़ियों में भी एक कुत्ते का चेहरा छिपा है. इसके अलावा दाईं तरफ वाली बेंच के पीछे भी एक कुत्ता मौजूद है. इन चेहरों को आसपास की हरियाली और तस्वीर के दूसरे हिस्सों में इस तरह मिलाया गया है कि पहली नजर में ये आसानी से दिखाई नहीं देते.

तस्वीर में कुल कितने कुत्ते हैं?

अगर आपने तस्वीर में 8 कुत्ते खोज लिए हैं, तो आपकी नजर और ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी हैं. इस ऑप्टिकल इल्युजन में एक कुत्ता साफ दिखाई देता है, जबकि बाकी सात कुत्तों के चेहरे अलग-अलग जगहों पर छिपे हैं.

अगर आपको सिर्फ 1 या 2 कुत्ते दिखाई दिए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यही इस तस्वीर का मजेदार हिस्सा है. जब आप एक बार छिपे हुए चेहरों को पहचानना सीख जाते हैं, तो बाकी कुत्ते भी धीरे-धीरे नजर आने लगते हैं.

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तो अब आपकी बारी है. तस्वीर को दोबारा देखिए और बताइए कि आपको 8 में से कितने कुत्ते दिखाई दिए? क्या आपने सभी कुत्तों को खुद खोज लिया या जवाब देखने के बाद पता चला?

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