Homemade Aloevera Soap: बाजार का महंगे साबुन छोड़िए, घर पर ताजे एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन, चेहरे पर आएगा दूधिया निखार

साबुन का इस्तेमाल हर घर में रोज ही होता है. खासकर चेहरे धोने के लिए हम साबुन को दिन में 2 बार तो जरूर यूज करते हैं लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर साबुनों में कठोर केमिकल्स, सल्फेट और आर्टिफिशियल खुशबू होती है जो त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीनकर उसे रूखा और बेजान बना देते हैं. ऐसे में क्या हो अगर आप घर पर ही अपने फेस के लिए नेचुरल साबुन तैयार कर लें. जी हां बिना किसी केमिकल के अपनी त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं तो घर पर ताजे एलोवेरा से बना हर्बल साबुन एक बेहतरीन विकल्प है.

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एलोवेरा में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और नमी देने वाले गुण त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं, दाग-धब्बों को हल्का करते हैं और चेहरे पर एक प्राकृतिक और दूधिया निखार लाते हैं. यहां हम आपको ये साबुन बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं.

होममेड एलोवेरा साबुन के लिए आपको चाहिए होंगी ये चीजें

ताजी एलोवेरा की पत्ती का जेल - 1/2 कप

सोप बेस (ग्लिसरीन या गोट मिल्क सोप बेस) - 200 ग्राम

विटामिन E कैप्सूल - 2

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच

बादाम का तेल या नारियल तेल - 1 छोटा चम्मच

सिलिकॉन सोप मोल्ड (साबुन जमाने का सांचा)

बनाने की विधि

एलोवेरा जेल तैयार करें: ताजे एलोवेरा के पत्ते से चम्मच की मदद से जेल निकालें और इसे मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें.

सोप बेस पिघलाएं: सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें और उस पर दूसरा बर्तन रखकर (डबल बॉयलर मेथड) सोप बेस को पूरी तरह पिघला लें.

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सामग्री मिलाएं: पिघले हुए सोप बेस में पिसा हुआ एलोवेरा जेल, विटामिन E का तेल, गुलाब जल और बादाम का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

मोल्ड में ढालें: तैयार मिश्रण को सिलिकॉन सोप मोल्ड में डालें. (अगर मोल्ड न हो तो किसी प्लास्टिक के छोटे डिब्बे में हल्का तेल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं).

सेट होने दें: साबुन को 2 से 3 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें या 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें.

साबुन के सख्त होने पर इसे मोल्ड से बाहर निकालें. आपका 100% नेचुरल एलोवेरा हर्बल सोप इस्तेमाल के लिए तैयार है.

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