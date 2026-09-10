scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Aloevera Soap: बाजार का महंगे साबुन छोड़िए, घर पर ताजे एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन, चेहरे पर आएगा दूधिया निखार

Homemade Aloevera Soap: साबुन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल सुबह से शाम तक कई बार होता है. लेकिन चेहरा धोने के मामले में हमें साबुन का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए. बाजार के साबुन में ढेर सारे खतरनाक केमिकल होते हैं जो स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए यहां हम आपको घर पर ही नेचुरल साबुन बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
घर पर बनाएं नेचुरल एलोवेरा सोप (Photo: ITG)
घर पर बनाएं नेचुरल एलोवेरा सोप (Photo: ITG)

साबुन का इस्तेमाल हर घर में रोज ही होता है. खासकर चेहरे धोने के लिए हम साबुन को दिन में 2 बार तो जरूर यूज करते हैं लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्यादातर साबुनों में कठोर केमिकल्स, सल्फेट और आर्टिफिशियल खुशबू होती है जो त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीनकर उसे रूखा और बेजान बना देते हैं. ऐसे में क्या हो अगर आप घर पर ही अपने फेस के लिए नेचुरल साबुन तैयार कर लें. जी हां बिना किसी केमिकल के अपनी त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं तो घर पर ताजे एलोवेरा से बना हर्बल साबुन एक बेहतरीन विकल्प है.

एलोवेरा में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और नमी देने वाले गुण त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं, दाग-धब्बों को हल्का करते हैं और चेहरे पर एक प्राकृतिक और दूधिया निखार लाते हैं. यहां हम आपको ये साबुन बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं.

होममेड एलोवेरा साबुन के लिए आपको चाहिए होंगी ये चीजें

सम्बंधित ख़बरें

how to make karonda mirchi achar
आम-नींबू छोड़िए, सौंफ डालकर बनाएं करौंदे-मिर्ची का चटपटा अचार
आर्टिफिशियल पौधे रखते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
how to make masoor dal uttapam
सूजी उत्तपम तो खूब खा लिया, अब बनाएं प्रोटीन वाला मसूर दाल उत्तपम
deepika padukone's expensive dress on maternity shoot
बेटी के बर्थडे पर दीपिका ने पहनी बेहद महंगी ड्रेस, इतनी है कीमत
जेन जी रेलिशनशिप सॉफ्ट लॉन्च सोशल मीडिया
चेहरा नहीं, रिश्ता Reveal, Gen-Z का सॉफ्ट लॉन्च कल्चर क्यों है स्पेशल?

ताजी एलोवेरा की पत्ती का जेल - 1/2 कप

सोप बेस (ग्लिसरीन या गोट मिल्क सोप बेस) - 200 ग्राम

विटामिन E कैप्सूल - 2

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच

बादाम का तेल या नारियल तेल - 1 छोटा चम्मच

सिलिकॉन सोप मोल्ड (साबुन जमाने का सांचा)

बनाने की विधि

एलोवेरा जेल तैयार करें: ताजे एलोवेरा के पत्ते से चम्मच की मदद से जेल निकालें और इसे मिक्सी में पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें.

सोप बेस पिघलाएं: सोप बेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें और उस पर दूसरा बर्तन रखकर (डबल बॉयलर मेथड) सोप बेस को पूरी तरह पिघला लें.

Advertisement

सामग्री मिलाएं: पिघले हुए सोप बेस में पिसा हुआ एलोवेरा जेल, विटामिन E का तेल, गुलाब जल और बादाम का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

मोल्ड में ढालें: तैयार मिश्रण को सिलिकॉन सोप मोल्ड में डालें. (अगर मोल्ड न हो तो किसी प्लास्टिक के छोटे डिब्बे में हल्का तेल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं).

सेट होने दें: साबुन को 2 से 3 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें या 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें.

साबुन के सख्त होने पर इसे मोल्ड से बाहर निकालें. आपका 100% नेचुरल एलोवेरा हर्बल सोप इस्तेमाल के लिए तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुलजार सिंह की मौत पर चौतरफा गिरी मान सरकार, देखें पंजाब आजतक |
    दूध के 15 रुपये मांगना पड़ा भारी, दुकानदार के बेटे ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू |
    कच्चे तेल में उबाल! सरकारी कंपनियों को पेट्रोल पर ₹5... डीजल पर ₹23 प्रति लीटर का नुकसान, फिर बढ़ेंगे दाम? |
    Quote of the Day: जीवन में होना है सफल? गांठ बांध लें आचार्य चाणक्य की यह खास सलाह |
    Apple इवेंट में दिखी भारत की 'नेशनल क्रश', AP ढिल्लों संग देखा पहला iPhone Duo |
    Homemade Aloevera Soap: बाजार के महंगे साबुन छोड़िए, घर पर ताजे एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन, चेहरे पर आएगा दूधिया निखार |
    'राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकते, तुम्हें क्या जिताएंगे', रिया अहीर पर भड़के शहजाद पूनावाला |
    ENG vs PAK: पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मट‍ियामेट, बर्म‍िंघम में टूटने से बचा 16 साल पुराना ये शर्मनाक र‍िकॉर्ड |
    कांग्रेस मंत्री के ठिकानों पर 2 दिन से ED की रेड, कर्नाटक, महाराष्ट्र से गोवा तक 18 ठिकाने जा रहे हैं खंगाले |
    शी जिनपिंग आ रहे इंडिया, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा... 7 साल बाद आएंगे भारत
    Advertisement